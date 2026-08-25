Resmi! Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Nomor 1 Dunia, Akhiri Penantian 26 Tahun Indonesia

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Pemain bulu tangkis tunggal putra Indoneisa Jonatan Christie resmi menjadi pemain nomor satu dunia di sektor tunggal putra.
Kesuksesan Jonatan Christie ini sekaligus mengakhiri penantian 26 tahun Indonesia di sektor tunggal putra setelah Taufik Hidayat.
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis daftar ranking terbaru pada Selasa (25/8) setelah berakhirnya gelaran Kejuaraan Dunia Bulu tangkis 2026.
Hasilnya, Jonatan melesat dua tingkat ke posisi pertama setelah sebelumnya menghuni peringkat ketiga dunia.
Jonatan menjadi raja sektor tunggal putra dengan mengoleksi 87.631 poin.
Pemain yang akrab disapa Jojo itu mengkudeta pemain Tiongkok Shi Yu Qi dari peringkat pertama dunia.
Jojo dibuntuti Christo Popov dari Prancis serta Kunlavut Vitidsarn (Thailand) yang menghuni peringkat dua dan tiga.
Sementara Shi Yu Qi turun drastis ke posisi enam dengan mengoleksi 85.405 poin, berada tepat di bawah Anders Antonsen dari Denmark.
Jonatan bisa dibilang tidak meraih hasil bagus di ajang Kejuaraan Dunia Bulu tangkis 2026.
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Jawa Pos
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