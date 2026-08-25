Tunggal Putri Indonesia Putri KW Turun ke Peringkat Tujuh Dunia BWF

Putri KW, pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia. (PBSI)
JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani turun satu tingkat ke peringkat ketujuh dunia dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang dirilis Selasa (25/8).
Putri KW mengoleksi 72.023 poin, turun dari 76.473 poin pada pekan sebelumnya ketika masih menempati peringkat keenam dunia.
Posisi keenam kini ditempati mantan pemain nomor satu dunia asal Thailand Ratchanok Intanon dengan 74.606 poin.
Perubahan peringkat tersebut terjadi setelah rangkaian Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India, yang berakhir Minggu (23/8).
Putri gagal mengulangi pencapaian medali perunggu Kejuaraan Dunia 2025 setelah langkahnya terhenti pada babak 16 besar tahun ini.
Unggulan keenam itu takluk dari wakil Denmark Line Christophersen dua gim langsung 18-21, 17-21 pada Kamis (20/8).
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Sementara, juara dunia An Se-young dari Korea Selatan makin kukuh di peringkat pertama dengan 121.287 poin setelah merebut gelar Kejuaraan Dunia kedua di New Delhi.
Wang Zhi Yi dari China menempati peringkat kedua dengan 103.989 poin, sedangkan finalis Kejuaraan Dunia Akane Yamaguchi asal Jepang berada di posisi ketiga dengan 102.576 poin.
Chen Yu Fei dan Han Yue melengkapi lima besar dunia, sementara Ratchanok dan Putri masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.
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Jawa Pos
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