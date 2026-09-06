Aldila Sebut Duel Lawan Janice di US Open Jadi Momen Istimewa

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi mengaku bangga dapat berhadapan dengan rekan senegaranya Janice Tjen pada ajang Grand Slam. Keduanya bertemu pada babak kedua US Open 2026 di New York, Amerika Serikat.
Aldila yang berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Routliffe mengalahkan Janice/Leylah Fernandez (Kanada) dua set langsung 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung di Court 17, Minggu WIB, untuk melaju ke babak 16 besar.
"Tentunya saya sangat bangga dengan momen ini karena hal ini tidak sering terjadi," kata Aldila seusai pertandingan dikutip dari SPOTV dilansir dari Antara.
Pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi Aldila karena untuk pertama kalinya harus berhadapan dengan Janice dalam sebuah pertandingan Grand Slam.
sebetulnya dia berharap pertemuan tersebut terjadi pada babak yang lebih jauh.
"Dan, saya sangat senang bermain melawan Janice, tapi saya berharap kita ketemunya mungkin di semifinal atau final. Tapi sayangnya kita harus bermain di babak kedua, tapi saya sangat senang momen ini terjadi," ujar Aldila.
Aldila/Erin yang merupakan unggulan kesembilan tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dibandingkan Janice/Leylah.
Mereka mengonversi tiga dari lima peluang break point pada set pertama untuk unggul 6-4.
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Jawa Pos
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