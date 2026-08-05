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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.44 WIB

US Open 2026 Hadirkan Pertemuan Para Bintang Tenis Dunia dalam Ganda Campuran Bergengsi

Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka (Essentially Sports) - Image

Novak Djokovic dan Aryna Sabalenka (Essentially Sports)

JawaPos.com – Turnamen ganda campuran US Open tahun ini akan menghadirkan sejumlah pasangan yang diperkuat bintang-bintang tenis dunia.

Ajang tersebut akan berlangsung pada 24 hingga 26 Agustus dengan format kompetisi khusus yang mempertemukan pemain putra dan putri terbaik.

Pendaftaran peserta akan ditutup pada 17 Agustus pukul 12.00 waktu setempat Amerika Serikat. Sebanyak 16 pasangan akan tampil dalam babak utama melalui jalur peringkat, undangan wild card, dan babak kualifikasi.

Seluruh pertandingan utama akan berlangsung di Stadion Arthur Ashe dan Stadion Louis Armstrong dengan format pertandingan yang menggunakan sistem skor tanpa keuntungan serta match tie-break sebagai pengganti set ketiga.

Daftar pasangan ganda campuran US Open yang telah masuk daftar awal peserta, seperti dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Rabu (5/8).

·       Aryna Sabalenka / Novak Djokovic

·       Elena Rybakina / Taylor Fritz

·       Mirra Andreeva / Andrey Rublev

·       Iga Swiatek / Casper Ruud

·       Belinda Bencic / Flavio Cobolli

Editor: Setyo Adi Nugroho
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