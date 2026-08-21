Rybakina Mundur, Swiatek ke Semifinal Cincinnati Open 2026

JawaPos.com - Iga Swiatek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah Elena Rybakina mundur karena cedera pergelangan kaki kiri pada pertandingan perempat final, Jumat WIB, dikutip dari ANTARA.

Swiatek sedang unggul 4-1 ketika Rybakina yang melakukan servis pada kedudukan 40-15 mulai mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah gagal menyelesaikan reli di depan net.

"Saya merasa sedikit takut karena saya tidak tahu apakah pernah melihat pemain mengalami cedera seperti itu," kata Swiatek dikutip dari WTA.

Masalah Rybakina terlihat ketika Swiatek mengarahkan pukulan passing ke kakinya. Petenis Kazakhstan itu gagal mengembalikan bola, lalu memegang kedua lututnya sebelum kesulitan melakukan tolakan saat servis berikutnya.

Setelah mendapat pemeriksaan medis di tengah gim, Rybakina akhirnya memutuskan mengakhiri pertandingan beberapa saat kemudian.

"Saya tidak yakin karena dia jelas terlihat tidak baik-baik saja. Tetapi kemudian dia meminta perawatan, jadi saya tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak," ujar Swiatek.

Swiatek mengatakan jeda akibat pemeriksaan medis sempat membuatnya harus menjaga konsentrasi agar ritme permainannya tidak terganggu.

"Saya berusaha tetap fokus dan siap karena jeda seperti itu bisa benar-benar mengganggu ritme dan momentum. Tetapi kemudian saya merasa sangat sedih untuknya," kata juara Toronto tersebut.