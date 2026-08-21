Elina Svitolina Mundur dari Cincinnati Open 2026 karena Cedera Pergelangan Kaki

Elina Svitolina (Flashscore)
JawaPos.com – Elina Svitolina mengundurkan diri dari Cincinnati Open 2026 menjelang pertandingan putaran ketiga melawan Wang Xiyu karena mengalami cedera pergelangan kaki kanan.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (20/8), Petenis Ukraina yang menempati peringkat kesembilan dunia tersebut sebelumnya berhasil melaju ke putaran ketiga setelah memenangkan pertandingan babak kedua.
Wang Xiyu kemudian dinyatakan melaju ke babak 16 besar melalui kemenangan tanpa bertanding dan akan menghadapi Madison Keys.
Keputusan Svitolina diambil setelah kondisi cederanya tidak kunjung pulih sesuai harapan untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
Svitolina mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan ketika tampil di Toronto dan kondisinya kembali diperburuk saat menjalani pertandingan babak kedua Cincinnati Open.
Petenis berusia 31 tahun itu sempat mendapatkan perawatan medis pada set kedua ketika menghadapi Tereza Valentova.
Meski demikian, Svitolina mampu melanjutkan pertandingan dan mengalahkan Valentova dengan skor 3-6, 7-6(5), 6-0. Setelah pertandingan tersebut, Svitolina berusaha memulihkan kondisinya sebelum akhirnya memutuskan mundur dari turnamen.
Svitolina mengaku kecewa karena harus mengakhiri perjuangannya di Cincinnati Open setelah memiliki kenangan positif pada turnamen tersebut.
Svitolina juga menyampaikan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk pulih, tetapi kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk kembali bertanding. Setelah mengundurkan diri dari Cincinnati Open.
Svitolina dijadwalkan melanjutkan persiapannya menuju US Open yang akan dimulai pada akhir Agustus. Keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan waktu bagi Svitolina untuk memulihkan cedera sebelum kembali tampil di Grand Slam terakhir tahun ini.
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Jawa Pos
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