Aldila Sutjiadi Kandas di Perempat Final Ganda Putri Cincinnati Open 2026

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya Erin Routliffe kandas pada perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah tak mampu menghadang pasangan Ceko Bouzkova/Linda Noskova di Cincinnati, Amerika Serikat, Jumat.

Aldila/Erin yang menempati unggulan ketujuh dalam ajang WTA 1000 tersebut harus mengakui ketangguhan Bouzkova/Noskova dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 45 menit itu.

Meski mampu memberikan perlawanan ketat di sepanjang pertandingan, pasangan Indonesia/Selandia Baru tersebut harus kehilangan kedua set dengan skor identik 5-7, 5-7, demikian WTA.

Pada set pertama, Aldila/Erin sempat tertinggal 1-3 setelah kehilangan servis. Mereka tidak menyerah dan mampu bangkit dengan merebut gim berikutnya hingga menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Pertandingan kemudian berlangsung ketat hingga skor 5-5. Bouzkova/Noskova berhasil mengambil gim ke-11 sebelum mematahkan servis Aldila/Erin pada gim berikutnya untuk mengamankan set pembuka 7-5.

Memasuki set kedua, Aldila/Erin kembali berusaha mengambil kendali permainan. Kedua pasangan saling bertukar gim hingga kedudukan 4-4.

Bouzkova/Noskova kemudian mencuri servis Aldila/Erin untuk unggul 5-4. Aldila/Erin langsung merespons dengan melakukan break dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Namun, momentum kembali beralih ke pasangan Ceko yang merebut dua gim terakhir untuk menutup set kedua 7-5.

Menurut statistik WTA, selama pertandingan Aldila/Erin sebenarnya tampil solid dalam servis pertama dengan persentase masuk mencapai 78,9 persen. Mereka juga mencatatkan dua ace dan tidak melakukan kesalahan ganda.