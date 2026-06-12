KONI Anugerahi Jerry Hermawan Lo Tokoh Peduli Olahraga, Dinilai Konsisten Bantu Atlet dan Mantan Atlet

JawaPos.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat memberikan penghargaan Tokoh Peduli Olahraga kepada Founder JHL Group, Jerry Hermawan Lo. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung pembinaan olahraga nasional serta kepeduliannya terhadap kesejahteraan atlet dan mantan atlet.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di BAIC Tower, Tangerang, Jumat (12/6/2026). Momen tersebut menjadi bentuk pengakuan atas berbagai program dan dukungan yang selama ini dijalankan Jerry bagi dunia olahraga Indonesia.

Marciano menilai Jerry merupakan sosok pengusaha yang tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap kemajuan olahraga nasional. Kepedulian itu dinilai terlihat dari berbagai inisiatif yang dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

"Beliau memberikan perhatian yang luar biasa kepada atlet berprestasi maupun para mantan atlet yang pernah menjadi patriot bangsa," ujar Marciano.

Menurut Marciano, dukungan yang diberikan Jerry tidak dilakukan sesaat, melainkan terus berlanjut dalam berbagai bentuk program. Kontribusi tersebut mencakup pembinaan atlet, pengembangan klub olahraga profesional, hingga bantuan bagi mantan atlet yang mengalami kesulitan ekonomi.

Melalui berbagai unit usaha yang menaungi Dewa United FC, Dewa United Basketball, dan Dewa United Esports, Jerry dinilai ikut memperkuat ekosistem olahraga nasional. Kehadiran klub-klub tersebut turut membuka ruang pembinaan dan pengembangan prestasi bagi atlet Indonesia.

"Kami menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan melalui penghargaan Tokoh Peduli Olahraga ini. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memajukan olahraga Indonesia," katanya.

Marciano menambahkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan atlet merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan olahraga nasional. Karena itu, kontribusi yang diberikan Jerry dianggap layak memperoleh apresiasi dari seluruh insan olahraga.

"Saya mewakili atlet, mantan atlet, serta para pelaku olahraga memberikan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi beliau," ujarnya.