Anthony Susanto Raih Kemenangan Kedua di UTR PTT Amman Men's World Tennis Championship 2026

JawaPos.com - Petenis Indonesia Anthony Susanto kembali memetik kemenangan pada turnamen Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT) Amman Men's World Tennis Championship 2026.

Laga ini berlangsung di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Selasa (18/8) lalu.

Anthony mengalahkan Kareem Hakim dalam pertandingan ketat dengan skor 6-1, 7-6 (7-2) untuk membukukan kemenangan keduanya sekaligus menjaga peluang menjadi juara Grup A.

"Kerja keras yang membuahkan kemenangan merupakan hal yang patut disyukuri, meskipun ada hal-hal yang perlu dievaluasi, terutama dalam hal konsistensi permainan," kata Anthony dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Bermain di lapangan F, Anthony tampil dominan pada set pertama dan hanya kehilangan satu gim untuk mengamankan kemenangan 6-1.

Namun memasuki set kedua, performanya sempat menurun. Sejumlah kesalahan sendiri membuat Kareem mampu memberikan tekanan hingga kedudukan imbang 6-6 dan memaksa pertandingan dilanjutkan melalui tie-break.

Anthony yang memiliki pengalaman serta mental bertanding mumpuni mampu menjaga ketenangan pada situasi tersebut dan menyudahi perlawanan Kareem dengan kemenangan 7-2 pada tie-break.

Dengan dua kemenangan yang telah dikantongi, Anthony untuk sementara memuncaki klasemen Grup A. Ia masih memiliki dua pertandingan tersisa untuk menentukan posisi akhir di grup, yakni menghadapi Arjune Pandit dan Jake Dempo.