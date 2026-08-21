Petanis Renaldi Aquila Salim Gagal Raih Posisi Runner Up Grup UTR PTT di Bali

JawaPos.com - Harapan Renaldi Aquila Salim meraih posisi runner up di grup D harus pupus, setelah dipaksa mengakui ketangguhan Thomas Patton di babak penyisihan UTR PTT Amman Men's World Championship 2026.

Bertanding di lapangan A Bali Beach Country Club Nusa Dua, menghadapi petenis Australia Thomas Patton, Renaldi Aquila Salim tak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya akibat tekanan lawan yang memiliki senjata servis keras serta groundstroke akurat.

Dia menyerah dua set langsung. Set pertama Thomas Patton yang dibabak pertama penyisihan grup D dikalahkan oleh Nathan Barki, langsung bermain agresif dengan terus menekan sisi backhand Renaldi, yang membuatnya hanya kehilangan 1 game saja untuk menang 6-1.

Memasuki set kedua, jalannya laga tidak jauh berbeda di mana petenis Indonesia yang berusia 20 tahun yang juga mahasiswa Perbanas Jakarta ini, tidak dapat keluar dari tekanan Thomas Patton dan akhirnya kembali harus menyerah 2-6 dalam laga yang berdurasi 1 jam 14 menit.

Dengan kekalahan tersebut, Renaldi Aquila Salim gagal memperbaiki peringkatnya dan harus puas di posisi ke 4 di pool D, sedangkan Thomas Patton tampil sebagai runner up grup dan berhak untuk memperebutkan posisi 5 - 8 di UTR PTT 2026 Bali.

Menanggapi performanya, Renaldi Aquila Salim mengaku, lawan bermain cerdik dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan, yang membuatnya tak mampu keluar dari tekanan, meskipun dirinya telah berupaya untuk merubah pola maupun strategi permainan.

Sementara itu di puncak klasemen grup D, Azuma Visaya dari Amerika Serikat semakin tak tergoyahkan posisinya, usai memetik kemenangan yang ketiganya di fase penyisihan setelah menghentikan perlawanan petenis Singapura Maximus Zavier Wong 6-3, 6-0.

Dengan hasil tersebut Azuma Visaya mengkuti langkah petenis Amerika Serikat lainnya Alexander Chang serta Anthony Susanto dari Indonesia yang sukses mencetak hatrick kemenangan dan sekaligus berhak menjadi wakil grup ke babak semifinal UTR PTT 2026 di Bali.