Anthony Susanto Melenggang ke Semifinal UTR PTT Amman Men's World Tennis Championship 2026

Petenis Indonesia Anthony Susanto bereaksi pada turnamen Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT) Amman Men's World Tennis Championship 2026 yang berlangsung di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Selasa (18/8/2026). (ANTARA/HO-Amman Men's World Tennis Championship 2026)
JawaPos.com - Petenis Indonesia Anthony Susanto memastikan tiket ke semifinal Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT) Amman Men's World Tennis Championship 2026 setelah membukukan kemenangan ketiga pada babak penyisihan Grup A di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Rabu.
Anthony mengalahkan Jake Dembo dua set langsung 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 38 menit.
"Saya sempat tertinggal 1-3 di set pertama, tetapi kemudian bisa mengubah permainan, menyamakan kedudukan dan mengambil set pertama. Pada set kedua saya mencoba mempertahankan reli panjang untuk membuat lawan lebih terkuras," kata Anthony dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
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Anthony sempat kesulitan menghadapi permainan Dembo pada awal pertandingan. Tapi, dia mampu bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul dan menutup set pertama dengan skor 6-3.
Memasuki set kedua, permainan Anthony semakin dominan. Reli-reli panjang yang dikembangkan petenis tuan rumah tersebut membuat Dembo kesulitan menjaga stamina hingga akhirnya menyerah 2-6.
Kemenangan itu membuat Anthony menjadi satu-satunya petenis di Grup A yang belum menelan kekalahan sekaligus memperbesar peluangnya untuk melaju sebagai juara grup.
Anthony selanjutnya akan menghadapi Aarjun Pandit pada pertandingan terakhir Grup A. Pandit sebelumnya mengalami kekalahan dari Gautam S. Venkatraman sehingga posisi Anthony semakin menguntungkan dalam persaingan menuju semifinal.
Sementara itu, pada pertandingan Grup D, petenis Indonesia Renaldi Aquila Salim juga membuka peluang untuk finis sebagai runner-up grup setelah menghentikan perlawanan Ethan David Zapp.
Ethan tampil menggantikan Nathan Barki yang mundur akibat cedera pergelangan tangan. Ia tampil solid pada set pertama dan mampu memaksa Renaldi bermain hingga tiebreak sebelum menang 7-6(5).
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Jawa Pos
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