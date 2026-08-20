Dua Tim Berbagi Puncak Klasemen The Indonesia Pro-Am dengan 13 Under Par

Pegolf Maroko Ayoub Lguirati saat tampil pada putaran pertama The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026 di East Course Gunung Geulis Country Club, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2026). Dia memimpin klasemen sementara dengan 62 pukulan atau sembilan di bawah par. (ANTARA/HO-ADT)

JawaPos.com - Dua tim berbagi posisi teratas klasemen beregu setelah putaran pertama The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026 di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Rabu (19/8). Dua tim berbagi posisi teratas klasemen beregu setelah putaran pertama The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026 di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Rabu (19/8). Sebanyak 98 tim yang terdiri dari satu pegolf profesional dan satu amatir bertanding secara bergantian di West Course dan East Course. Setelah putaran pertama, pasangan Jazz Janewattananond (Thailand)/Matthew Wanandi dan Waris Manthorn (Thailand)/Steven Dirga Setya sama-sama membukukan skor 13 under par.

Kedua tim tersebut unggul dua pukulan dari empat pasangan yang berada di posisi ketiga dengan skor 11 under par. Mereka adalah Ayoub Lguirati (Maroko)/Alvin Wahyudi, Nguyen Nhat Long (Vietnam)/Agus Budiman, Kelvin Si (Makau)/Gani Arieldi, serta Liu Yung Hua (Korea Selatan)/John Baey.

Di kategori individual, pegolf Maroko Ayoub Lguirati tampil paling menonjol. Pegolf berusia 32 tahun itu memimpin klasemen setelah mencatat skor 62 pukulan atau 9 under par di East Course.

Catatan tersebut menjadi course record untuk satu putaran ajang Asian Development Tour (ADT) di East Course Gunung Geulis. Sebelumnya, Naoki Sekito juga mencatat skor 62 di lapangan tersebut dalam Gunung Geulis Golf Invitational supported by Nomura 2019, meski saat itu catatannya tercatat sebagai 8 under par.

Lguirati menyelesaikan putarannya dengan sembilan birdie tanpa bogey.

“Saya sangat senang dengan cara saya bermain, dan terutama dengan cara kami menangani course ini. Saya membukukan sembilan birdie dan tanpa bogey. Ini adalah skor terbaik saya di pertandingan,” kata Lguirati, dikutip dari ANTARA.

Dua pegolf Amerika Serikat membuntuti Lguirati. Tim Nielsen berada di posisi kedua dengan 63 pukulan atau 8 under par, sedangkan Nathan Han menempati posisi ketiga dengan 64 pukulan atau 7 under par.

Sementara itu, tujuh pegolf berbagi posisi keempat dengan skor 65 pukulan atau 6 under par. Salah satunya adalah pegolf profesional Indonesia Kevin Caesario Akbar, juara The Indonesia Pro-Am 2023.

Kevin menjadi salah satu harapan tuan rumah setelah tampil solid pada putaran pertama. Ia mencatat satu birdie di front nine dan menambah tiga birdie serta satu eagle di sembilan hole terakhir.

“Permainan hari ini alhamdulillah solid. Banyak sabar saja sih di West Course. Kalau salah sedikit bisa agak bahaya, bisa meledak skornya,” ujar Kevin.