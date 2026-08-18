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Narendra Prasetya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 16.31 WIB

The Junior Golf Series Jadi Ajang Pegolf Junior Cicipi Turnamen di Luar Negeri

Pegolf putri junior Jatim Calista Allegra Dewantara saat memukul bola dalam ajang JGS Indonesia Champions League #3 di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya, 14-16 Agustus. (Dok JGS) - Image

Pegolf putri junior Jatim Calista Allegra Dewantara saat memukul bola dalam ajang JGS Indonesia Champions League #3 di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya, 14-16 Agustus. (Dok JGS)

JawaPos.com - Pemanang The Junior Golf Series (JGS) bukan hanya menerima hadiah dan sertifikat, tapi juga berhak menerima poin yang bakal mengantar mereka merasakan atmosfer turnamen di luar negeri.

Seperti yang diselenggarakan di Ciputra Golf Surabaya, 14-16 Agustus, The JGS Indonesia Champions League #3, diikuti 27 pegolf dari berbagai kota. Bukan hanya dari Surabaya, ada juga yang dari Jateng dan Kalimantan.

Mereka berebut tiket bermain di The JGS Korea Championship, Thailand Junior Masters, dan Indonesian Junior Masters.

"Kami lihat, banyak pegolf hebat berasal dari Surabaya. Itulah membuat series di Jatim ini lebih spesial," kata Managing Director JGS Putri Setiandari.

JGS terbagi menjadi dua kategori. Yaitu kategori Main Series yang terdiri dari empat series Champions League, dua series dalam Indonesia Development Tour, dan tiga ajang lainnya.

Main Series ini berlangsung dua hingga tiga hari.

Kategori lainnya, First Stage, hanya diselenggarakan satu hari. Total, akan melombakan enam series.

Kategori First Stage jadi ajang bagi pegolf pemula. Putri menyebut, sistem poin ini lebih adil untuk atlet dan untuk wali atlet.

Tidak memenangi series pun tetap mendapatkan poin. Itu akan mengajarkan pegolf junior agar lebih konsisten dalam bermain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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