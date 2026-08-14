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Banu Adikara
Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.25 WIB

Ratusan Pegolf Pro dan Amatir Siap Berlaga di The Indonesia Pro-Am 2026

Naraajie Emerald, pemain Indonesia yang finis terbaik di The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar &amp; Nomura 2025. (Faizal Rachman_TIPA) - Image

Naraajie Emerald, pemain Indonesia yang finis terbaik di The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar &amp; Nomura 2025. (Faizal Rachman_TIPA)

JawaPos.com — Kompetisi golf profesional-amatir The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura kembali digelar pada 19–21 Agustus 2026 di Gunung Geulis Country Club, Bogor.

Memasuki penyelenggaraan keempat sejak debut pada 2023, turnamen yang menjadi bagian dari kalender Asian Development Tour (ADT) tersebut akan mempertemukan 100 pegolf profesional dan 100 pegolf amatir.

Kompetisi mempertandingkan kategori individual dan pro-am team, dengan total hadiah untuk pegolf profesional mencapai US$150.000. Rinciannya, US$125.000 untuk kategori individual dan US$25.000 untuk kategori pro-am. Pada dua putaran pertama, peserta akan bermain di East dan West Course Gunung Geulis sebelum memasuki babak final.

Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini memberikan kesempatan kepada pegolf amatir Indonesia untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama pemain profesional. Dalam tiga edisi sebelumnya, pasangan profesional dan amatir dari Thailand, Malaysia, Australia, dan Indonesia tercatat pernah menjadi juara.

Tahun ini menjadi momentum khusus bagi Combiphar yang merayakan 55 tahun perjalanan perusahaan. Sebagai presenting sponsor, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Combiphar terhadap perkembangan golf Indonesia sekaligus kampanye Championing A Healthy Tomorrow yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif.

President Director Combiphar Michael Wanandi mengatakan The Indonesia Pro-Am menjadi kesempatan untuk memberikan pengalaman kompetitif kepada pegolf amatir sekaligus mendukung pegolf profesional Indonesia berprestasi di level internasional.

“Melalui The Indonesia Pro-Am, kami ingin memberikan pengalaman kompetitif yang berharga bagi pegolf amatir Indonesia sekaligus terus mendukung para pegolf profesional untuk berprestasi di tingkat internasional,” ujarnya.

Combiphar sendiri telah mendukung penyelenggaraan event ADT di Indonesia sejak 2016. Pada edisi perdana The Indonesia Pro-Am 2023, pegolf Indonesia Kevin Caesario Akbar berhasil menjadi juara.

Sementara itu, Nomura kembali menjadi presenting sponsor. Managing Director International Wealth Management Nomura Singapore Limited Yohei Akasaki menilai tingginya antusiasme pegolf amatir menunjukkan kebutuhan terhadap kompetisi yang menghadirkan atmosfer profesional.

Editor: Banu Adikara
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