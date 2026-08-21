Dua Tim Thailand-Indonesia Pimpin Klasemen The Indonesia Pro-Am 2026

Pegolf China Andy Xu saat tampil pada hari kedua The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026 di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Kamis (20/8/2026). Xu mengambil alih klasemen sementara setelah membukukan 64 pukulan atau tujuh di bawah par pada putaran kedua, sehingga total dia mengoleksi 130 pukulan atau 12 di bawah par. ANTARA/HO-ADT
JawaPos.com — Putaran kedua The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura 2026 di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Kamis (20/8), kembali menghadirkan persaingan ketat. Dua pasangan Thailand-Indonesia berbagi posisi teratas klasemen beregu setelah mengumpulkan skor total 119.
Parathakorn Suyasri (Thailand)/Luke Evan Moore (amatir) dan Waris Manthorn (Thailand)/Steven Dirga Setya (amatir) sama-sama membukukan total 119 pukulan. Kedua pasangan hanya unggul satu pukulan atas tiga tim yang berada di posisi berikutnya dengan total 120.
Tiga pasangan tersebut adalah Khavish Varadan (Malaysia)/Yosia Raja Simarmata, Michele Ortolani (Italia)/Maureen Shavelle Yose, serta Jazz Janewattananond (Thailand)/Matthew Wanandi.
Dari 98 tim yang tampil, sebanyak 20 tim berhak melaju ke putaran final yang berlangsung Jumat (21/8). Batas cut ditetapkan pada skor total 125.
Persaingan semakin menarik di kategori individual setelah pegolf Tiongkok Andy Xu tampil impresif pada putaran kedua. Pegolf berusia 24 tahun tersebut membukukan skor 64 pukulan atau 7 under par, sekaligus menggeser persaingan di papan atas.
Xu kini memimpin klasemen dengan total 130 pukulan atau 12 under par, setelah sebelumnya mencatat 66 pukulan pada putaran pertama.
“Saya bermain di West Course hari ini. Kondisinya memang tidak mudah. Tentu saja ada banyak kesempatan untuk birdie, tapi greennya cukup sulit,” kata Xu, dikutip dari ANTARA.
Ia menilai kemampuan menjaga kecepatan bola di green menjadi salah satu kunci penampilannya pada putaran kedua.
“Hal utama adalah jangan terlalu agresif dan tetap menjaga kecepatan. Itu sangat membantu saya hari ini,” ujarnya.
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Jawa Pos
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