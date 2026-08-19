Serena dan Venus Williams Comeback di Cincinnati Open, Langsung Tersingkir

Serena dan Venus Williams kembali berduet setelah hampir empat tahun di Cincinnati Open 2026. Mereka kalah tipis dari Marta Kostyuk/Peyton Stearns. (NPR)
JawaPos.com - Serena Williams dan Venus Williams akhirnya kembali bermain bersama di nomor ganda setelah hampir empat tahun. Comeback itu terjadi pada babak pertama Cincinnati Open 2026, Selasa (18/8) pagi WIB kemarin.
Sayangnya, langkah mereka langsung terhenti setelah kalah tipis 2-6, 6-1, 8-10 dari Marta Kostyuk dan Peyton Stearns.
Serena/Venus mengawali laga dengan buruk, tetapi bangkit pada set kedua. Mereka mampu menemukan ritme dan tampil lebih agresif untuk merebut set tersebut 6-1.
Saat super-tiebreak, Kostyuk/Stearns langsung unggul 6-0. Namun, Serena/Venus bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 8-9. Serena sempat menyelamatkan match point lewat volley saat skor 7-9. Akan tetapi, Venus kemudian melakukan double fault yang memastikan Kostyuk/Stearns menang 10-8.
Meski kalah, Serena menilai hasil bukanlah hal terpenting.
“Tentu saja saya ingin memberikan penampilan terbaik, tetapi menurut saya yang penting adalah bersenang-senang serta melihat bagaimana kondisi dan perasaan kami saat bertanding,” kata Serena dikutip dari laman WTA.
“Berada di lapangan bersama para penggemar juga sangat menyenangkan, karena memberi mereka kesempatan lagi untuk menyaksikan kami bermain,” lanjut pemilik rekor 23 gelar tunggal grand slam itu.
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Jawa Pos
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