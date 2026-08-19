Serena dan Venus Williams Comeback di Cincinnati Open, Langsung Tersingkir

JawaPos.com - Serena Williams dan Venus Williams akhirnya kembali bermain bersama di nomor ganda setelah hampir empat tahun. Comeback itu terjadi pada babak pertama Cincinnati Open 2026, Selasa (18/8) pagi WIB kemarin.

Sayangnya, langkah mereka langsung terhenti setelah kalah tipis 2-6, 6-1, 8-10 dari Marta Kostyuk dan Peyton Stearns.

Serena/Venus mengawali laga dengan buruk, tetapi bangkit pada set kedua. Mereka mampu menemukan ritme dan tampil lebih agresif untuk merebut set tersebut 6-1.

Saat super-tiebreak, Kostyuk/Stearns langsung unggul 6-0. Namun, Serena/Venus bangkit dan memangkas ketertinggalan menjadi 8-9. Serena sempat menyelamatkan match point lewat volley saat skor 7-9. Akan tetapi, Venus kemudian melakukan double fault yang memastikan Kostyuk/Stearns menang 10-8.

Meski kalah, Serena menilai hasil bukanlah hal terpenting.

“Tentu saja saya ingin memberikan penampilan terbaik, tetapi menurut saya yang penting adalah bersenang-senang serta melihat bagaimana kondisi dan perasaan kami saat bertanding,” kata Serena dikutip dari laman WTA.