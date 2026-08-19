Aryna Sabalenka Bertahan dalam Tekanan dan Taklukkan Talia Gibson di Cincinnati Open 2026

JawaPos.com – Petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, harus melalui pertandingan sengit sebelum mengalahkan petenis Australia, Talia Gibson, pada babak kedua Cincinnati Masters.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (19/8), Sabalenka membutuhkan enam match point untuk memastikan kemenangan 6-2, 7-6 (7-2) dalam pertandingan yang berlangsung kurang dari dua jam di tengah kondisi angin kencang.

Gibson sempat menyelamatkan lima match point pada gim ke-12 set kedua, tetapi Sabalenka akhirnya mengamankan kemenangan melalui tiebreak.

Sabalenka mengakui kondisi cuaca membuat pertandingan berlangsung lebih melelahkan, sementara Gibson tampil semakin agresif pada set kedua.

Meski mendapat tekanan lebih besar dalam permainan servisnya, petenis Belarusia tersebut mampu menjaga ketenangan hingga menyelesaikan pertandingan dalam dua set langsung.

Kemenangan tersebut menjaga peluang Sabalenka untuk melangkah jauh di Cincinnati sebagai bagian dari persiapannya menghadapi US Open.

Sabalenka yang merupakan juara Cincinnati 2024 kini melanjutkan perjalanannya bersama sejumlah unggulan lainnya, termasuk Elena Rybakina dan Mirra Andreeva.

Rybakina berhasil mengalahkan Taylor Townsend dengan skor 6-3, 6-4, sedangkan Andreeva tampil dominan dengan menundukkan Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-0.