Aryna Sabalenka Bertahan dalam Tekanan dan Taklukkan Talia Gibson di Cincinnati Open 2026

Aryna Sabalenka (Flashscore)
JawaPos.com – Petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, harus melalui pertandingan sengit sebelum mengalahkan petenis Australia, Talia Gibson, pada babak kedua Cincinnati Masters.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (19/8), Sabalenka membutuhkan enam match point untuk memastikan kemenangan 6-2, 7-6 (7-2) dalam pertandingan yang berlangsung kurang dari dua jam di tengah kondisi angin kencang.
Gibson sempat menyelamatkan lima match point pada gim ke-12 set kedua, tetapi Sabalenka akhirnya mengamankan kemenangan melalui tiebreak.
Sabalenka mengakui kondisi cuaca membuat pertandingan berlangsung lebih melelahkan, sementara Gibson tampil semakin agresif pada set kedua.
Meski mendapat tekanan lebih besar dalam permainan servisnya, petenis Belarusia tersebut mampu menjaga ketenangan hingga menyelesaikan pertandingan dalam dua set langsung.
Kemenangan tersebut menjaga peluang Sabalenka untuk melangkah jauh di Cincinnati sebagai bagian dari persiapannya menghadapi US Open.
Sabalenka yang merupakan juara Cincinnati 2024 kini melanjutkan perjalanannya bersama sejumlah unggulan lainnya, termasuk Elena Rybakina dan Mirra Andreeva.
Rybakina berhasil mengalahkan Taylor Townsend dengan skor 6-3, 6-4, sedangkan Andreeva tampil dominan dengan menundukkan Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-0.
Di sisi lain, Coco Gauff juga melaju setelah mengalahkan Liudmila Samsonova 2-6, 6-4, 6-1, sementara petenis Amerika Serikat Ben Shelton tersingkir setelah kalah dari Jaime Faria.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1