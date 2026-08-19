Menang Mudah! Aldila Sutjiadi Lanjutkan Langkah ke Perempat Final Ganda Cincinnati Open 2026

JawaPos.com - Aldila Sutjiadi bersama pasangannya Erin Routliffe melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama/Yafan Liang 6-3, 6-2 pada babak 16 besar, Rabu WIB, dikutip dari ANTARA.

Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang/Taiwan tersebut, demikian WTA.

Aldila/Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat.

Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada gim kelima untuk berbalik unggul 3-2.

Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Aldila/Erin kembali mendapatkan momentum dengan menutup set pertama pada skor 6-3.

Pada set kedua, Aoyama/Liang sempat mencuri gim pertama melalui break. Namun, Aldila/Erin langsung merespons dengan mematahkan servis mereka untuk kemudian mengambil alih permainan.

Aldila/Erin terus menjauh hingga unggul 5-1. Setelah Aoyama/Liang merebut satu gim untuk mengubah kedudukan menjadi 5-2, Aldila/Erin memastikan kemenangan dengan menutup set kedua 6-2.

Aldila/Erin tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Mereka mengonversi enam dari 10 peluang break point, sementara Aoyama/Liang hanya mampu memanfaatkan dua dari tiga peluang yang tersedia.​​​​​​​