Menang Mudah! Aldila Sutjiadi Lanjutkan Langkah ke Perempat Final Ganda Cincinnati Open 2026

Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe mengalahkan juara Wimbledon 2026 Guo Hanyu/Kristina Mladenovic di Canadian Open 2026. (ANTARA FOTO/Fauzan/nym)
JawaPos.com - Aldila Sutjiadi bersama pasangannya Erin Routliffe melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama/Yafan Liang 6-3, 6-2 pada babak 16 besar, Rabu WIB, dikutip dari ANTARA.
Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang/Taiwan tersebut, demikian WTA.
Aldila/Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat.
Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada gim kelima untuk berbalik unggul 3-2.
Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Aldila/Erin kembali mendapatkan momentum dengan menutup set pertama pada skor 6-3.
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Pada set kedua, Aoyama/Liang sempat mencuri gim pertama melalui break. Namun, Aldila/Erin langsung merespons dengan mematahkan servis mereka untuk kemudian mengambil alih permainan.
Aldila/Erin terus menjauh hingga unggul 5-1. Setelah Aoyama/Liang merebut satu gim untuk mengubah kedudukan menjadi 5-2, Aldila/Erin memastikan kemenangan dengan menutup set kedua 6-2.
Aldila/Erin tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Mereka mengonversi enam dari 10 peluang break point, sementara Aoyama/Liang hanya mampu memanfaatkan dua dari tiga peluang yang tersedia.
Aldila/Erin juga unggul dalam perolehan poin servis. Mereka memenangi 65,9 persen poin servis dibandingkan 47,2 persen milik lawan dan secara keseluruhan mengumpulkan 57 poin dari 97 poin yang dimainkan.
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Jawa Pos
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