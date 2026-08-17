Aldila Sutjiadi Melaju ke 16 Besar Ganda Putri Cincinnati Open 2026

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (Muhammad Adimaja/Antara)
JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya, Erin Routliffe, melaju ke babak 16 besar ganda putri Cincinnati Open 2026 di Cincinnati, Amerika Serikat, Senin (17/8) dini hari WIB.
Aldila Sutjiadi dan pasangannya meraih kemenangan dua set langsung atas Asia Muhammad (Amerika Serikat) dan Fanny Stollar (Hungaria) dengan skor 7-5, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 46 menit, demikian WTA.
Pertandingan berlangsung ketat dalam dua set. Aldila/Routliffe mampu mengamankan set pertama 7-5 setelah memanfaatkan satu dari tiga peluang break point yang mereka dapatkan.
Sementara itu, Muhammad/Stollar hanya mampu mengonversi dua dari enam peluang break point.
Dari statistik servis, Aldila/Routliffe mencatatkan tiga ace berbanding dua milik lawan.
Mereka juga hanya melakukan satu double fault, sedangkan Muhammad/Stollar tidak melakukan double fault pada set pertama.
Baca Juga:Final Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Makin Seru, Achmad Maulana dan Dewangga Hadir
Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung sengit. Aldila/Routliffe akhirnya kembali menang 7-5 setelah berhasil mengonversi tiga dari tujuh peluang break point.
Muhammad/Stollar sebenarnya memiliki efektivitas yang sedikit lebih baik dalam memanfaatkan peluang break point pada set kedua.
Mereka mengonversi empat dari sembilan kesempatan atau 44,4 persen, sedangkan Aldila/Routliffe mencatat 42,9 persen dari tiga peluang yang didapat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi