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Antara
Senin, 17 Agustus 2026 | 14.14 WIB

Aldila Sutjiadi Melaju ke 16 Besar Ganda Putri Cincinnati Open 2026

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (Muhammad Adimaja/Antara) - Image

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (Muhammad Adimaja/Antara)

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya, Erin Routliffe, melaju ke babak 16 besar ganda putri Cincinnati Open 2026 di Cincinnati, Amerika Serikat, Senin (17/8) dini hari WIB.

Aldila Sutjiadi dan pasangannya meraih kemenangan dua set langsung atas Asia Muhammad (Amerika Serikat) dan Fanny Stollar (Hungaria) dengan skor 7-5, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 46 menit, demikian WTA.

Pertandingan berlangsung ketat dalam dua set. Aldila/Routliffe mampu mengamankan set pertama 7-5 setelah memanfaatkan satu dari tiga peluang break point yang mereka dapatkan.

Sementara itu, Muhammad/Stollar hanya mampu mengonversi dua dari enam peluang break point.

Dari statistik servis, Aldila/Routliffe mencatatkan tiga ace berbanding dua milik lawan.

Mereka juga hanya melakukan satu double fault, sedangkan Muhammad/Stollar tidak melakukan double fault pada set pertama.

Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung sengit. Aldila/Routliffe akhirnya kembali menang 7-5 setelah berhasil mengonversi tiga dari tujuh peluang break point.

Muhammad/Stollar sebenarnya memiliki efektivitas yang sedikit lebih baik dalam memanfaatkan peluang break point pada set kedua.

Mereka mengonversi empat dari sembilan kesempatan atau 44,4 persen, sedangkan Aldila/Routliffe mencatat 42,9 persen dari tiga peluang yang didapat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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