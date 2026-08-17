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Senin, 17 Agustus 2026 | 14.21 WIB

Janice Tjen Lewati Drama Tiga Set untuk Melaju di Cincinnati Open

Petenis Indonesia Janice Tjen. (Dok. Instagram @janicetjen) - Image

Petenis Indonesia Janice Tjen. (Dok. Instagram @janicetjen)

JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen harus melewati pertarungan sengit selama lebih dari tiga jam untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar Cincinnati Open setelah menundukkan Viktorija Golubic dengan 7-6(8), 5-7, 7-5, Senin (17/8) dini hari WIB.

Janice Tjen tampil dalam laga yang berlangsung ketat sejak awal di lapangan keras Cincinnati Open.

Keduanya saling berbalas tekanan dan beberapa kali kehilangan gim servis hingga set pertama harus ditentukan melalui tie-break.

Dalam tie-break yang berlangsung panjang, Janice akhirnya mampu mengatasi perlawanan Golubic dengan skor 10-8 untuk merebut set pembuka.

Golubic tidak menyerah. Petenis Swiss itu bangkit pada set kedua setelah tertinggal 1-4.

Dia mampu merebut momentum dan memenangi empat gim beruntun untuk berbalik unggul 5-4 sebelum akhirnya menutup set dengan skor 7-5.

Memasuki set penentuan, Janice langsung memberikan respons dengan merebut keunggulan 3-1. 

Namun, Golubic kembali menyamakan kedudukan 4-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan.

Janice Tjen kemudian mendapatkan break penting untuk memimpin 6-5.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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