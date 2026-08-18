Anthony Susanto dan Nathan Barki Awali UTR PTT Bali dengan Kemenangan

Petenis Indonesia Nathan Barki. (Istimewa)
JawaPos.com - Anthony Susanto dan Nathan Barki mengawali perjalanan mereka pada Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT) Amman Men's World Tennis Championship 2026 dengan kemenangan di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.
Itu menjadi kado pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua atlet Indonesia itu tampil meyakinkan dengan menang dua set langsung atas lawan-lawannya dalam turnamen berformat round robin dan diikuti 20 petenis dari sembilan negara itu.
”Saya berharap permainan terus meningkat karena lawan-lawan yang akan dihadapi ke depan diprediksi juga lebih bagus,” kata Nathan dilansir dari Antara.
Nathan yang tergabung di Grup D mengalahkan petenis Australia Thomas Patton 6-4, 7-5 dalam tempo satu jam 25 menit.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting Nathan setelah harus menepi akibat cedera pergelangan tangan.
Dia sementara memimpin klasemen Grup D dengan satu kemenangan, sama dengan petenis Amerika Serikat Azuma Visaya.
Sementara itu, Anthony Susanto juga mengawali persaingan di Grup A dengan hasil positif setelah menundukkan wakil India Gautam S. Venkatraman 6-3, 6-2 dalam waktu satu jam 18 menit.
Anthony mendapat perlawanan ketat pada set pertama. Namun, reli-reli panjang membuatnya mengendalikan pertandingan dan menang dua set langsung.
Petenis berusia 29 tahun itu menempati posisi teratas Grup A dengan satu kemenangan, sementara Aarjun Pandit di peringkat kedua dengan catatan sama.
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Jawa Pos
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