Novak Djokovic Tersingkir di Cincinnati, Ungkap Kondisi Kesehatan di Balik Kekalahan

JawaPos.com - Novak Djokovic tersingkir pada laga pembuka di Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari petenis Argentina Thiago Agustin Tirante dengan skor 6-2, 4-6, 4-6, Minggu (16/8) WIB.

Novak Djokovic mengungkap kondisi kesehatannya dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab kesulitan menghadapi cuaca panas dan lembap saat tersingkir pada pertandingan babak kedua Cincinnati Open 2026.

Nvak Djokovic harus mengakui keunggulan petenis Argentina Thiago Agustin Tirante pada babak kedua turnamen ATP Masters 1000 dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 44 menit itu.

"Selamat kepada lawan saya. Ini jelas bukan pertandingan yang menyenangkan bagi saya, melihat bagaimana kondisi yang saya rasakan. Ini bukan pertama kalinya dan saya kira juga bukan yang terakhir, tetapi memang seperti itulah adanya," kata Djokovic, dikutip dari ATP dilansir dari Antara.

Petenis Serbia berusia 39 tahun itu mengawali pertandingan dengan positif dan merebut set pertama 6-2.

Namun, kondisi fisiknya sudah mulai terlihat menurun sejak pertengahan set pembuka dan semakin menyulitkannya saat memasuki set kedua.

Djokovic mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata akibat kesulitan beradaptasi dengan kondisi Cincinnati dalam pertandingan pertamanya sejak Wimbledon pada awal Juli.

"Ini hanya kondisi kesehatan yang saya miliki dan sudah mengganggu saya selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan banyak masalah, terutama ketika cuaca lembab dan panas," ujar Djokovic.