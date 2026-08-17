Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

Pelatih Cremonese, Marco Giampaolo. (Instagram/@uscremonese)
JawaPos.com – Cremonese akan menghadapi Sampdoria di babak 64 besar Coppa Italia 2026/2027. Kedua tim akan saling berhadapan sebelum mengarungi kompetisi kasta kedua Liga Italia atau Serie B musim ini.
Laga ini akan digelar di tempat netral, yakni Stadio Marco Druso, Bolzano, pada Selasa (18/6) dini hari WIB. Pemenang laga ini akan berjumpa Parma di babak selanjutnya.
Bagi Cremonese, laga ini merupakan langkah awal untuk memulihkan kepercayaan diri tim. Tim berjuluk I Grigiorossi baru saja terdegradasi dari kasta teratas musim lalu.
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Hasil mengecewakan di musim lalu jelas tidak ingin diulangi anak asuh Marco Giampaolo, di mana mereka finis di peringkat ke-18, dengan hanya memenangkan tiga dari 22 laga kandang.
Namun setidaknya, catatan tidak terkalahkan dalam empat laga pramusim terakhir menjadi modal berharga bagi Federico Bonazzoli dan kolega. Giampaolo menegaskan timnya siap menunjukkan segala hal yang telah dipersiapkan selama pramusim.
"Para pemain telah bekerja dengan sangat baik. Sudah sekitar empat puluh hari, dan saya sangat senang dengan kamp pelatihan dan dedikasi yang mereka tunjukkan. Saya berharap melihat hal yang sama seperti yang mereka tunjukkan setiap hari dalam latihan,” kata Giampaolo dilansir JawaPos.com dari laman resmi klub, Senin (17/8).
“Saya merasa tim ini semakin berkembang, jadi saya berharap mereka mampu menunjukkan apa yang telah saya lihat selama beberapa minggu kerja ini dalam pertandingan,” imbuhnya.
Di kubu Sampdoria, keputusan bahwa tim lawan tidak bisa menggunakan kandang sendiri sebagai venue pertandingan jelas menjadi keuntungan. Laga ini menjadi tugas pertama Bernardo Corradi sebagai pelatih anyar, sebelum berbicara mengenai kans promosi musim ini.
Corradi menegaskan laga menghadapi Cremonese tak ubahnya laga hidup mati. Menurutnya, laga kompetitif pertama di musim ini amat krusial dalam membangun moral dan kepercayaan diri Lorenzo Insigne dan kolega.
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Jawa Pos
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