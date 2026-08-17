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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

Linda Novaria Astrawinata mendampingi putranya, Mu’ammar Haikal Adabi Subekti, yang tergabung dalam tim Banteng D.I Yogyakarta di Soekarno Cup 2026. (Dok. Linda untuk JawaPos.com) - Image

Linda Novaria Astrawinata mendampingi putranya, Mu’ammar Haikal Adabi Subekti, yang tergabung dalam tim Banteng D.I Yogyakarta di Soekarno Cup 2026. (Dok. Linda untuk JawaPos.com)

JawaPos.com — Perjuangan Linda Novaria Astrawinata mendampingi putranya, Mu’ammar Haikal Adabi Subekti, turnamen Soekarno Cup 2026 menjadi gambaran nyata pengorbanan orang tua dalam membentuk talenta sepak bola muda.

Ibu yang tergabung bersama tim Banteng D.I Yogyakarta itu rela membagi waktu, tenaga, dan biaya demi mendukung sang anak mengejar cita-cita sebagai atlet.

Ketika Waktu Menjadi Pengorbanan Terbesar

Bagi Linda, pengorbanan terbesar dalam mendampingi perjalanan Haikal sebagai atlet bukan hanya soal biaya, melainkan waktu dan tenaga yang harus terus diberikan di tengah kesibukannya sebagai ibu bekerja.

Aktivitas mengantar latihan, mendampingi pertandingan, hingga mengatur kembali urusan pribadi menjadi bagian dari keseharian yang harus dijalani demi perkembangan sang anak.

“Menurut saya, pengorbanan terbesar saya adalah waktu, tenaga saya sebagai ibu bekerja dan juga biaya yang saya keluarkan untuk mendukung anak saya,” ujar Linda Novaria Astrawinata, kepada JawaPos.com, Senin (17/8/2026).

Dukungan tersebut tidak berhenti ketika anaknya berada di lapangan, sebab Linda juga harus memastikan Haikal tetap mendapatkan pendampingan saat menghadapi berbagai situasi dalam perjalanan sebagai pemain muda.

“Seperti mulai dari mengantar latihan, mendampingi saat pertandingan, sampai harus mengesampingkan beberapa kepentingan pribadi dan keluarga,” lanjutnya.

Bagi Linda, pilihan tersebut menjadi konsekuensi yang harus diterima ketika seorang anak memutuskan menekuni sepak bola secara serius sejak usia muda.

Tidak Mudah Saat Hasil Belum Sesuai Harapan

Perjalanan seorang atlet muda tidak selalu berjalan mulus, termasuk ketika hasil pertandingan belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Editor: Edi Yulianto
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