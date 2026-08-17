Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Timnas Thailand membawa keunggulan agregat 3-1 atas Singapura menuju leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala. (Timnas Thailand)
JawaPos.com — Timnas Thailand hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa (18/8/2026), setelah menang 3-1 pada leg pertama di Stadion Jalan Besar.
Keunggulan agregat tersebut membuat Tim Gajah Perang berada di atas angin untuk mengamankan tiket final.
Thailand membawa modal sangat kuat setelah mengalahkan Singapura 3-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.
Kemenangan tersebut membuat Thailand unggul agregat 3-1 dan hanya membutuhkan hasil imbang pada pertandingan kedua untuk memastikan langkah ke final.
Thailand langsung menunjukkan dominasinya sejak babak pertama.
Teerasak Poeiphimai membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26 melalui sundulan setelah menerima umpan silang Waris Choolthong dari sisi kiri.
Keunggulan dua gol tidak membuat Thailand menurunkan intensitas permainan setelah jeda. Seksan Ratree memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-50 setelah menyambut umpan tarik Patrik Gustavsson dari sisi kiri serangan.
Singapura baru mampu memberikan respons pada menit ke-84 melalui Ilhan Fandi.
Penyerang tersebut melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand, tetapi gol itu belum cukup untuk mengubah kemenangan Tim Gajah Perang.
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Jawa Pos
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