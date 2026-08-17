Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

JawaPos.com — Timnas Thailand hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa (18/8/2026), setelah menang 3-1 pada leg pertama di Stadion Jalan Besar.

Keunggulan agregat tersebut membuat Tim Gajah Perang berada di atas angin untuk mengamankan tiket final.

Thailand Punya Modal Besar Menuju Leg Kedua Thailand membawa modal sangat kuat setelah mengalahkan Singapura 3-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Sabtu (15/8/2026) malam WIB.

Kemenangan tersebut membuat Thailand unggul agregat 3-1 dan hanya membutuhkan hasil imbang pada pertandingan kedua untuk memastikan langkah ke final.

Thailand langsung menunjukkan dominasinya sejak babak pertama.

Teerasak Poeiphimai membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26 melalui sundulan setelah menerima umpan silang Waris Choolthong dari sisi kiri.

Keunggulan dua gol tidak membuat Thailand menurunkan intensitas permainan setelah jeda. Seksan Ratree memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-50 setelah menyambut umpan tarik Patrik Gustavsson dari sisi kiri serangan.

Singapura baru mampu memberikan respons pada menit ke-84 melalui Ilhan Fandi.