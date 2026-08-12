UFC 330: Islam Makhachev vs Ian Machado Garry, Duel Gelar Digelar Minggu Pagi!

UFC 330 hadirkan Islam Makhachev vs Ian Machado Garry duel gelar kelas welter pada Minggu pagi WIB. Simak jadwal lengkap dan pertarungan lainnya. (Dok. UFC)
JawaPos.com — UFC 330 menghadirkan duel Islam Makhachev vs Ian Machado Garry untuk perebutan gelar kelas welter UFC di Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu (15/8/2026).
Bagi penonton Indonesia, pertarungan utama tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.
UFC 330 berlangsung pada Sabtu (15/8/2026) waktu Amerika Serikat dengan pertarungan utama Islam Makhachev vs Ian Machado Garry menjadi sajian paling dinanti.
Perbedaan waktu membuat penggemar MMA di Indonesia harus menyaksikan duel perebutan sabuk kelas welter tersebut pada Minggu (16/8/2026) pagi.
Main card UFC 330 dijadwalkan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB, sedangkan rangkaian preliminary card berlangsung lebih dahulu.
Makhachev dan Machado Garry diperkirakan masuk oktagon sekitar pukul 10.30 WIB, sehingga penggemar Indonesia perlu menyiapkan waktu sejak pagi.
Pertarungan tersebut berlangsung di Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Amerika Serikat.
Duel ini menjadi salah satu laga terbesar akhir pekan karena mempertemukan juara bertahan kelas welter dengan penantang utama yang memiliki rekam jejak impresif.
Islam Makhachev datang ke UFC 330 dengan status juara kelas welter setelah merebut sabuk 170 pound pada November 2025.
Petarung asal Rusia tersebut juga membawa modal 16 kemenangan beruntun di UFC dan akan menjalani pertahanan pertama gelarnya.
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