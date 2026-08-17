Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

JawaPos.com – Palermo menghadapi Lecce di babak 64 besar Coppa Italia 2026/2027. Laga ini menjadi awal dari musim pembuktian pelatih Palermo, Filippo Inzaghi, setelah gagal membawa timnya promosi ke kasta teratas.

Palermo sudah tiga musim beruntun gagal promosi ke Serie A. Manajemen klub kemudian menunjuk Inzaghi untuk mengembalikan tim berjuluk I Rosanero ini kembali ke kasta teratas.

Namun sayang, Palermo lagi-lagi harus terhenti di babak play-off promosi. Oleh karenanya, laga menghadapi Lecce menjadi tantangan bagi Inzaghi untuk membayar kepercayaan manajemen yang telah memberikan kesempatan kedua.

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Terlebih laga ini akan digelar di kandang sendiri, Stadio Renzo Barbera, Palermo pada Selasa (18/8) dini hari WIB. Meski digelar di kandang, Inzaghi jelas menghadapi tantangan yang cukup berat.

Pasalnya, secara matematis, Lecce yang merupakan penghuni kasta teratas lima musim berturut-turut jelas lebih diunggulkan untuk lolos. Tim berjuluk I Giaolorossi juga tengah dalam kepercayaan diri tinggi menyusul hasil impresif di laga pramusim, dengan catatan empat kemenangan dari enam laga.

Namun Inzaghi menyebut timnya tidak gentar. Legenda AC Milan ini menegaskan timnya siap memberikan kejutan atas tim kasta teratas di hadapan sekitar 30 ribu suporter.

“Akhirnya, kami kembali ke rumah dan kami tidak sabar, kami berharap dapat memainkan pertandingan yang bagus untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi awal kejuaraan. Saya pikir kami menyambut pertandingan ini dengan sangat baik,” tutur Inzaghi dilansir JawaPos.com dari La Sicillia, Senin (17/8).

“Kami berharap dapat memainkan pertandingan yang tangguh dan bagus serta lolos ke babak selanjutnya karena, meskipun kami bermain melawan tim Serie A, kami harus selalu mengincar hasil terbaik,” sambungnya menambahkan.