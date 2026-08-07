Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.42 WIB

Pemeriksaan Medis Jannik Sinner Jadi Sorotan Jelang Persiapan Hadapi Cincinnati Masters dan US Open

Jannik Sinner (Bein Sports) - Image

Jannik Sinner (Bein Sports)

JawaPos.com – Jannik Sinner menjalani serangkaian pemeriksaan medis di Physioclinic, Milan, sebagai bagian dari persiapannya menghadapi tur lapangan keras di Amerika Utara.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Kunjungan petenis peringkat satu dunia itu menarik perhatian karena berlangsung cukup lama sebelum kembali menjalani kompetisi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fisiknya tetap optimal setelah menjalani musim yang padat.

Selama berada di klinik, Sinner menjalani evaluasi medis di bawah pengawasan Dr. Piero Volpi bersama tim yang memantau perkembangan kebugarannya.

Hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa petenis asal Italia tersebut mengalami cedera atau gangguan fisik yang serius.

Pemeriksaan itu disebut sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kebugaran menjelang turnamen berikutnya.

Usai menyelesaikan pemeriksaan, Sinner meninggalkan klinik dengan kondisi yang baik dan menyempatkan diri menyapa serta menandatangani autograf bagi para penggemar. Jadwal persiapannya juga tidak mengalami perubahan setelah menjalani pemeriksaan medis tersebut.

Sinner dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada 9 Agustus untuk memulai persiapan akhir menghadapi Cincinnati Masters.

Sinner sebelumnya memilih tidak mengikuti Canadian Masters agar memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang sebelum memasuki rangkaian turnamen penting. Cincinnati Masters akan menjadi turnamen resmi pertamanya setelah berhasil mempertahankan gelar Wimbledon.

Dengan hasil pemeriksaan yang tidak menunjukkan masalah serius, Sinner diperkirakan tetap menjalani seluruh agenda kompetisinya sesuai rencana.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jannik Sinner Incar Gelar Ketiga Six Kings Slam Beruntun Bersama Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic - Image
Sports

Jannik Sinner Incar Gelar Ketiga Six Kings Slam Beruntun Bersama Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic

Kamis, 30 Juli 2026 | 05.17 WIB

Jannik Sinner Resmi Mundur dari Canadian Open 2026 Demi Memprioritaskan Kondisi Kesehatan - Image
Sports

Jannik Sinner Resmi Mundur dari Canadian Open 2026 Demi Memprioritaskan Kondisi Kesehatan

Senin, 27 Juli 2026 | 19.40 WIB

Jannik Sinner Pertahankan Gelar Wimbledon Usai Taklukkan Alexander Zverev dalam Final Sengit 4 Set - Image
Sepak Bola

Jannik Sinner Pertahankan Gelar Wimbledon Usai Taklukkan Alexander Zverev dalam Final Sengit 4 Set

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.15 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore