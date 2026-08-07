Pemeriksaan Medis Jannik Sinner Jadi Sorotan Jelang Persiapan Hadapi Cincinnati Masters dan US Open

JawaPos.com – Jannik Sinner menjalani serangkaian pemeriksaan medis di Physioclinic, Milan, sebagai bagian dari persiapannya menghadapi tur lapangan keras di Amerika Utara.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Kunjungan petenis peringkat satu dunia itu menarik perhatian karena berlangsung cukup lama sebelum kembali menjalani kompetisi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fisiknya tetap optimal setelah menjalani musim yang padat.

Selama berada di klinik, Sinner menjalani evaluasi medis di bawah pengawasan Dr. Piero Volpi bersama tim yang memantau perkembangan kebugarannya.

Hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa petenis asal Italia tersebut mengalami cedera atau gangguan fisik yang serius.

Pemeriksaan itu disebut sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kebugaran menjelang turnamen berikutnya.

Usai menyelesaikan pemeriksaan, Sinner meninggalkan klinik dengan kondisi yang baik dan menyempatkan diri menyapa serta menandatangani autograf bagi para penggemar. Jadwal persiapannya juga tidak mengalami perubahan setelah menjalani pemeriksaan medis tersebut.

Sinner dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada 9 Agustus untuk memulai persiapan akhir menghadapi Cincinnati Masters.

Sinner sebelumnya memilih tidak mengikuti Canadian Masters agar memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang sebelum memasuki rangkaian turnamen penting. Cincinnati Masters akan menjadi turnamen resmi pertamanya setelah berhasil mempertahankan gelar Wimbledon.