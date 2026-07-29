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Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.17 WIB

Jannik Sinner Incar Gelar Ketiga Six Kings Slam Beruntun Bersama Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic

Jannik Sinner (Bein Sports) - Image

Jannik Sinner (Bein Sports)

JawaPos.com – Jannik Sinner dipastikan kembali tampil pada Six Kings Slam 2026 untuk mempertahankan gelar yang telah diraihnya dalam dua edisi sebelumnya.

Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic juga kembali masuk dalam daftar peserta sebagai bintang utama turnamen ekshibisi tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Ajang tenis lapangan keras indoor itu dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober di anb Arena, Riyadh, Arab Saudi.

Sinner datang sebagai juara bertahan setelah menaklukkan Alcaraz pada partai final dalam dua edisi terakhir.

Petenis asal Italia itu menang melalui pertarungan tiga set pada final 2024 sebelum kembali mengalahkan Alcaraz dalam dua set langsung pada edisi 2025. Catatan tersebut menegaskan dominasi Sinner di ajang Six Kings Slam sejak pertama kali digelar.

Selain Sinner, Alcaraz, dan Djokovic, turnamen tahun ini juga akan diikuti Alexander Zverev serta Taylor Fritz.

Kelima petenis tersebut merupakan bagian dari susunan peserta yang kembali tampil setelah berkompetisi pada edisi sebelumnya. Kehadiran mereka diperkirakan akan kembali menghadirkan persaingan sengit di Riyadh.

Satu-satunya perubahan dalam daftar peserta tahun ini adalah masuknya Alex de Minaur menggantikan Stefanos Tsitsipas.

Editor: Novia Tri Astuti
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