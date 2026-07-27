Jannik Sinner Resmi Mundur dari Canadian Open 2026 Demi Memprioritaskan Kondisi Kesehatan

JawaPos.com – Jannik Sinner resmi memutuskan untuk mundur dari Canadian Open 2026 setelah mempertimbangkan kondisi fisiknya bersama tim pendukung.

Dilansir dari laman Tennis Head pada Minggu (26/7), Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh Tennis Canada menjelang dimulainya turnamen.

Petenis asal Italia itu menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi memprioritaskan kesehatan agar dapat tampil optimal pada turnamen berikutnya.

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Dalam pernyataannya, Sinner mengaku kecewa karena tidak dapat tampil di salah satu ajang Masters 1000 paling bergengsi tersebut.

Meski demikian, ia menilai keputusan untuk absen merupakan pilihan terbaik setelah melalui pertimbangan yang matang. Sinner juga berharap dapat kembali tampil di Montreal pada edisi turnamen yang akan datang.

Mundurnya Sinner membuat Canadian Open 2026 kembali kehilangan salah satu bintang utama, setelah sebelumnya Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz juga dipastikan tidak ambil bagian.

Absennya tiga petenis papan atas tersebut diperkirakan akan mengubah peta persaingan sekaligus membuka peluang bagi pemain lain untuk meraih gelar Masters 1000. Kondisi itu menjadikan persaingan di sektor putra lebih terbuka dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.

Dengan keluarnya sejumlah unggulan utama, Alexander Zverev diproyeksikan menjadi unggulan pertama pada Canadian Open 2026. Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, dan juara bertahan Ben Shelton juga diperkirakan menempati posisi unggulan teratas lainnya.