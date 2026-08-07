Veda Ega Tempati Posisi Keenam dalam FP1 GP Inggris

Pembalap Honda Team Asia tersebut mencatatkan waktu tercepat 2 menit 11,085 detik atau selisih 0,532 detik dari pembalap Liqui Moly David Almansa.
Sepanjang sesi, Veda mencoba tancap gas untuk mencoba memepet posisi sepuluh besar.
Namun pembalap asal Yogyakarta ini begitu kesulitan untuk bisa menembus posisi sepuluh besar hingga pertengahan sesi.
Sementara persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Almansa menghadapi Scott Ogden yang saling salip menyalip catatan waktu tercepat.
Di penghujung sesi, Veda akhirnya mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 2 menit 11,085 detik untuk bisa menembus posisi sepuluh besar.
Posisi keenam akhirnya bisa diamankan oleh Veda. Sementara Almansa dibuntuti oleh Ogden di posisi kedua.
Lalu posisi ketiga ditempati Adrian Fernandez disusul oleh Joel Kelso dan Marco Morelli yang secara berurutan berada di urutan keempat dan kelima.
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1. David Almansa
2. Scott Ogden
3. Adrian Fernandez
4. Joel Kelso
5. Marco Morelli
6. Veda Ega Pratama
7. Massimo Quiles
8. Alvaro Carpe
9. Hakim Denish
10. Valentin Perrone.
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