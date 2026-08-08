Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bidik Pole Position!

JawaPos.com — Moto3 Inggris 2026 memasuki hari kedua di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026), dengan Veda Ega Pratama memburu posisi terbaik melalui latihan dan kualifikasi.

Pembalap Honda Team Asia itu datang dengan modal kuat setelah finis ketiga pada practice, sehingga langsung lolos ke Q2 untuk memperebutkan pole position.

Persaingan Moto3 Inggris 2026 berlanjut pada Sabtu dengan satu sesi latihan dan dua tahapan kualifikasi.

Veda Ega Pratama menjadi salah satu pembalap yang patut diperhatikan setelah tampil impresif dalam sesi practice sehari sebelumnya.

Jadwal Moto3 Inggris 2026 Hari Kedua

Latihan Bebas 2 Moto3 Inggris 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 15.40-16.10 WIB pada Sabtu (8/8/2026). Setelah itu, rangkaian kualifikasi dimulai pada pukul 19.45 WIB melalui Q1 sebelum berlanjut ke Q2 pada pukul 20.10 WIB.

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Q1 akan berlangsung selama 15 menit, sedangkan Q2 digelar selama 15 menit untuk menentukan posisi terdepan di grid balapan.

Veda Ega Pratama sudah mengamankan tiket langsung ke Q2 sehingga tidak perlu melewati persaingan Q1.