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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Hasil FP1 Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama Bangkit dari Posisi Buncit ke Peringkat 6

Veda Ega Pratama finis keenam pada FP1 Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama finis keenam pada FP1 Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama mengakhiri sesi FP1 Moto3 Inggris 2026 di posisi keenam setelah sempat tercecer hingga urutan buncit di Sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat (7/8).

Pembalap Indonesia itu mampu memperbaiki catatan waktu secara bertahap dan menutup latihan pertama dengan selisih 0,532 detik dari David Almansa yang menjadi pembalap tercepat.

Veda Ega Pratama Sempat Terseok di Awal FP1

Veda Ega Pratama mengawali FP1 Moto3 Inggris 2026 dengan berada di posisi ke-14 pada lima menit pertama sesi. Saat itu, Alvaro Carpe menjadi pembalap tercepat, sementara para rider masih berusaha mengoptimalkan kinerja mesin untuk mendapatkan catatan waktu terbaik di Sirkuit Silverstone.

Situasi sempat menjadi sulit bagi Veda Ega Pratama setelah memasuki 10 menit sesi latihan.

Pembalap Indonesia itu terlempar ke posisi buncit dengan selisih waktu mencapai 2,961 detik dari pembalap tercepat, tetapi kemudian mulai memperbaiki catatan waktunya dan merangsek ke urutan ke-22.

Hampir 15 menit sesi berjalan, Veda belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan dan masih berada di kelompok belakang. Di sisi lain, Carpe tetap menguasai posisi teratas dengan catatan waktu 2:11,429 detik.

Persaingan Waktu di Posisi Teratas Makin Ketat

Persaingan di barisan depan kemudian berubah ketika Maximo Quiles mencatatkan waktu 2:11,097 detik. Catatan tersebut membuat Quiles mengambil alih posisi pertama dari Carpe sekaligus menunjukkan semakin ketatnya persaingan dalam FP1 Moto3 Inggris 2026.

Pergerakan positif juga mulai terlihat dari Veda Ega Pratama. Rider Indonesia itu berhasil memangkas ketertinggalan dan kembali naik ke posisi ke-14 setelah sebelumnya sempat terlempar ke urutan buncit.

Marco Morelli kemudian mencatatkan waktu 2:11,075 detik untuk menggeser Quiles dari puncak klasemen sementara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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