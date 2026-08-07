Jadwal Moto3 2026, Veda Ega Pratama Siap Lahap Free Practice dan Practice di Sirkuit Silverstone

Veda Ega Pratama bersiap tampil pada seri ke-12 Moto3 2026 di Sirkuit Silverstone, Inggris. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Rider Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai perjuangan pada seri ke-12 Moto3 2026 di Sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat (7/8).
Diawali dengan agenda Free Practice dan Practice, Veda Ega berupaya membuka peluang menambah poin klasemen sementara yang kini menempatkannya di posisi keenam dengan 90 poin.
Persaingan Moto3 Inggris 2026 menjadi kesempatan penting bagi Veda Ega Pratama untuk kembali menunjukkan konsistensinya di lintasan.
Rangkaian balapan di Sirkuit Silverstone dimulai Jumat dan puncaknya berlangsung pada Minggu (9/8) dengan balapan yang dijadwalkan menempuh 15 putaran.
Veda Ega Pratama akan turun pada Free Practice 1 dan Practice Moto3 Inggris 2026 yang berlangsung Jumat (7/8). Free Practice 1 dijadwalkan mulai pukul 16.00-16.35 WIB, sedangkan sesi Practice berlangsung pukul 20.15-20.50 WIB.
Dua sesi tersebut menjadi kesempatan awal bagi Veda Ega Pratama untuk menemukan setelan motor terbaik di Sirkuit Silverstone.
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Performa pada sesi Practice juga penting untuk menentukan langkah Veda menghadapi Free Practice 2 serta kualifikasi yang digelar sehari kemudian.
Rangkaian Moto3 Inggris 2026 berlanjut pada Sabtu (8/8) dengan Free Practice 2 yang berlangsung pukul 15.40-16.10 WIB.
Setelah itu, persaingan menuju posisi start dimulai melalui Qualifying 1 pada pukul 19.45-20.00 WIB dan Qualifying 2 pada pukul 20.10-20.25 WIB.
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