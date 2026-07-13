Veda Ega Syukuri Hasil Moto3 Jerman 2026, Percaya Diri Tatap Seri Inggris

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mensyukuri hasil finis kedelapan di Moto3 Jerman 2026. Dia mengungkapkan hasil tersebut membuatnya percaya diri mentap seri balapan berikutnya, yakni Moto3 Inggris 2026.

Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-13 di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (12/7). Pembalap berusia 17 tahun itu tampil cukup impresif karena mampu memperbaiki lima posisi hingga finis kedelapan moto3.

Veda Ega mengaku start dari posisi ke-13 moto3 membuat balapan menjadi lebih menantang. Meski mampu melakukan start dengan baik dan merebut beberapa posisi pada lap-lap awal, dia kehilangan kontak dengan rombongan terdepan setelah terjadi insiden di depannya.

"Secara keseluruhan, saya rasa hari ini balapan yang positif. Memulai dari posisi ke-13 memang membuat segalanya lebih sulit, tetapi saya mampu melakukan start dengan baik dan merebut beberapa posisi pada lap-lap awal," kata Veda, dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (13/7).

Pembalap asal Gunungkidul itu menyadari finis posisi kedelapan tidak sesuai dengan harapannya. Tapi, dia tetap bersyukur karena menjadi modal berharga untuk terus belajar sekaligus mengumpulkan poin di klasemen

"Finis kedelapan memang bukan hasil yang kami inginkan setelah kecepatan yang kami tunjukkan pada Jumat, tetapi tetap penting untuk meraih poin dan terus belajar," ujar Veda Ega.

Lebih lanjut, Veda cukup puas dengan perkembangan yang diraih bersama tim sepanjang paruh pertama musim. Menurutnya, ini menjadi modal bagus untuk menghadapi balapan berikutnya di Moto3 Inggris 2026 pada 9 Agustus 2026 mendatang.

"Saya senang dengan perkembangan yang kami capai bersama tim. Setiap akhir pekan saya semakin percaya diri dengan motor dan akan kembali lebih kuat di Silverstone," terang Veda.