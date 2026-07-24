Jadwal Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama Siap Bangkit di Silverstone, Catat Jam Tayang Lengkapnya

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali beraksi pada Moto3 Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, 7-9 Agustus 2026.

Rider Honda Team Asia itu datang dengan modal finis kedelapan di Moto3 Jerman sekaligus naik ke posisi keenam klasemen dunia, sehingga menjadi harapan besar Indonesia untuk kembali bersaing di barisan depan.

Veda Ega Pratama Bawa Modal Positif ke Silverstone Moto3 Inggris 2026 menjadi seri pertama setelah jeda musim panas Kejuaraan Dunia Moto3. Seluruh pembalap kembali memulai persaingan dengan target mengamankan poin penting menjelang paruh kedua musim.

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Bagi Veda Ega Pratama, balapan di Silverstone menjadi kesempatan memperbaiki hasil setelah mengakhiri Moto3 Jerman di posisi kedelapan.

Hasil tersebut memang belum sesuai target, tetapi tetap memberinya tambahan poin berharga.

Pembalap berusia 17 tahun itu memulai balapan Sachsenring dari posisi ke-13. Meski demikian, Veda mampu melakukan start yang baik dan perlahan memperbaiki posisinya hingga finis di urutan kedelapan.

"Finis di posisi kedelapan bukanlah hasil yang kami harapkan setelah melihat kecepatan yang kami tunjukkan pada hari Jumat, namun tetap penting untuk meraih poin dan terus belajar," ujar Veda Ega dalam rilis Honda Team Asia.

Ia juga mengaku semakin nyaman bersama motor Honda Team Asia. Menurutnya, perkembangan yang dirasakan sepanjang musim menjadi modal penting menghadapi balapan berikutnya.