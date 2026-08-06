Pol Espargaro Gantikan Maverick Vinales di MotoGP Inggris Silverstone

Pol Espargaro resmi menggantikan Maverick Vinales di MotoGP Inggris Silverstone setelah pembalap Tech3 itu masih menjalani pemulihan cedera bahu kiri. (Dok. MotoGP)
JawaPos.com - Pol Espargaro resmi ditunjuk menggantikan Maverick Vinales untuk MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Test rider Red Bull KTM itu akan mengisi posisi Vinales yang masih menjalani pemulihan cedera bahu kiri.
Espargaro bukan sosok asing bagi Tech3. Pembalap asal Spanyol itu menjalani debut MotoGP bersama tim tersebut pada 2014. Musim lalu, dia juga dipercaya menggantikan Vinales saat kompatriotnya itu pertama kali mengalami cedera bahu.
“Perasaan saya campur aduk. Di satu sisi tentu sedih, karena tidak pernah menyenangkan menggantikan pembalap yang cedera, terlebih lagi Maverick. Namun di sisi lain, balapan sudah menjadi bagian dari hidup saya dan saya sangat merindukannya. Ini jelas kesempatan besar bagi saya,” ujar Espargaro dalam keterangan resmi KTM.
Tech3 Tunggu di Aragon
Di balik penunjukan Espargaro, Tech3 tetap berharap Vinales bisa kembali membela tim pada MotoGP Aragon, 28-30 Agustus mendatang.
“Kami sangat berharap bisa melihat Maverick kembali menunggangi motornya pada balapan berikutnya di Aragon,” ujar Manajer Red Bull KTM Tech3 Nicolas Goyon.
Harapan tersebut disampaikan di tengah santernya rumor mengenai masa depan Vinales bersama KTM. Laporan dari Motorsport sempat menyebut pembalap 31 tahun itu akan kehilangan kursinya di Red Bull KTM Tech3 sebelum musim ini berakhir.
Belakangan, Vinales membantah rumor tersebut. Dia menegaskan akan tetap menyelesaikan musim sesuai kontraknya.
Vinales masih harus absen pada MotoGP Inggris di Silverstone setelah pemeriksaan medis terbaru menemukan robekan kecil pada otot infraespinatus yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Temuan tersebut membuat proses pemulihan cedera bahu kirinya belum tuntas, meski otot supraspinatus yang sebelumnya mengalami cedera telah pulih sepenuhnya.
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