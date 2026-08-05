Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.37 WIB

Maverick Vinales Bantah Dipecat KTM, Tegaskan Tetap Balapan hingga Akhir Musim MotoGP

Maverick Vinales membantah rumor bakal didepak KTM Tech3 dan menegaskan tetap membalap di MotoGP hingga kontraknya berakhir. (Crash) - Image

Maverick Vinales membantah rumor bakal didepak KTM Tech3 dan menegaskan tetap membalap di MotoGP hingga kontraknya berakhir. (Crash)

JawaPos.com – Maverick Vinales membantah rumor yang menyebut dirinya bakal kehilangan kursi di KTM Tech3 mulai MotoGP Inggris akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu menegaskan akan tetap menyelesaikan MotoGP 2026 sesuai kontraknya.

"Berhenti menulis artikel bodoh tentang saya. Saya tidak akan balapan di WSBK (Superbike) dan saya akan menyelesaikan tahun ini seperti yang tertulis dalam kontrak saya," tulis Vinales melalui Instagram Story, seperti dikutip Crash.

Bantahan tersebut muncul setelah Motorsport melaporkan bahwa KTM tengah mencari cara untuk mengakhiri kerja sama dengan Vinales lebih cepat.

Pabrikan asal Austria itu bahkan disebut telah menyiapkan pembalap penguji Pol Espargaro sebagai pengganti Vinales mulai MotoGP Inggris.

Cedera Jadi Pertimbangan

Kondisi fisik Vinales disebut menjadi salah satu alasan KTM mempertimbangkan perubahan pembalap.

Sejak mengalami kecelakaan di Sirkuit Sachsenring pada MotoGP Jerman Juli 2025, cedera bahu kiri Vinales dikabarkan belum pulih sepenuhnya.

Di sirkuit yang sama bulan lalu, dia kembali mengalami kecelakaan saat sesi latihan.

Vinales mengungkapkan dirinya sempat menjalani pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Centre (APC) untuk mencari penyebab cedera yang tak kunjung pulih.

Namun, persoalan fisik disebut bukan satu-satunya faktor.

Hubungan dengan Bos Tech3 Dikabarkan Memburuk

Laporan yang beredar juga menyebut hubungan Vinales dengan CEO baru Tech3, Guenther Steiner, terus memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Sepang Bantah Isu Balapan Malam Formula 1 GP Bahrain 2026, Digelar Sore seperti 2017 - Image
Sports

Sepang Bantah Isu Balapan Malam Formula 1 GP Bahrain 2026, Digelar Sore seperti 2017

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.39 WIB

F1 Amerika Bakal Hadirkan MotoGP di COTA, Liberty Media Siapkan Demonstration Lap - Image
Sports

F1 Amerika Bakal Hadirkan MotoGP di COTA, Liberty Media Siapkan Demonstration Lap

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.52 WIB

MotoGP: Alex Marquez Pernah Depresi karena Bayang-Bayang Marc - Image
Sports

MotoGP: Alex Marquez Pernah Depresi karena Bayang-Bayang Marc

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore