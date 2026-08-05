Maverick Vinales Bantah Dipecat KTM, Tegaskan Tetap Balapan hingga Akhir Musim MotoGP

Maverick Vinales membantah rumor bakal didepak KTM Tech3 dan menegaskan tetap membalap di MotoGP hingga kontraknya berakhir. (Crash)
JawaPos.com – Maverick Vinales membantah rumor yang menyebut dirinya bakal kehilangan kursi di KTM Tech3 mulai MotoGP Inggris akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol itu menegaskan akan tetap menyelesaikan MotoGP 2026 sesuai kontraknya.
"Berhenti menulis artikel bodoh tentang saya. Saya tidak akan balapan di WSBK (Superbike) dan saya akan menyelesaikan tahun ini seperti yang tertulis dalam kontrak saya," tulis Vinales melalui Instagram Story, seperti dikutip Crash.
Bantahan tersebut muncul setelah Motorsport melaporkan bahwa KTM tengah mencari cara untuk mengakhiri kerja sama dengan Vinales lebih cepat.
Pabrikan asal Austria itu bahkan disebut telah menyiapkan pembalap penguji Pol Espargaro sebagai pengganti Vinales mulai MotoGP Inggris.
Kondisi fisik Vinales disebut menjadi salah satu alasan KTM mempertimbangkan perubahan pembalap.
Sejak mengalami kecelakaan di Sirkuit Sachsenring pada MotoGP Jerman Juli 2025, cedera bahu kiri Vinales dikabarkan belum pulih sepenuhnya.
Di sirkuit yang sama bulan lalu, dia kembali mengalami kecelakaan saat sesi latihan.
Vinales mengungkapkan dirinya sempat menjalani pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Centre (APC) untuk mencari penyebab cedera yang tak kunjung pulih.
Namun, persoalan fisik disebut bukan satu-satunya faktor.
Laporan yang beredar juga menyebut hubungan Vinales dengan CEO baru Tech3, Guenther Steiner, terus memburuk dalam beberapa pekan terakhir.
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