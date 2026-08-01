F1 Amerika Bakal Hadirkan MotoGP di COTA, Liberty Media Siapkan Demonstration Lap

Liberty Media akan menghadirkan motor MotoGP di Formula 1 GP Amerika melalui demonstration lap di COTA bersama mantan pembalap dan test rider. (Instagram @f1)
JawaPos.com – Liberty Media terus mencari cara mendekatkan Formula 1 dan MotoGP. Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah menghadirkan motor MotoGP dalam rangkaian Formula 1 Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada akhir Oktober mendatang.
Seperti dilaporkan Motorsport, MotoGP berencana menggelar demonstration lap di sela akhir pekan Formula 1 di COTA. Aksi tersebut bertujuan memperkenalkan MotoGP secara langsung kepada penonton Formula 1 di salah satu pasar terpentingnya, Amerika Serikat.
Meski demikian, para pembalap MotoGP hampir dipastikan tidak akan ambil bagian di COTA. Sebab, jadwal Formula 1 GP Amerika Serikat bertepatan dengan MotoGP Australia di Phillip Island.
Sebagai gantinya, Liberty Media berencana menghadirkan mantan pembalap atau test rider dari masing-masing pabrikan untuk mengendarai motor MotoGP dalam sesi demonstrasi tersebut.
Sementara itu, MotoGP Sports Entertainment Group (SEG) masih berdiskusi dengan seluruh pabrikan.
"Selain membahas manufaktur mana saja yang akan berpartisipasi dan pembalap yang diturunkan, mereka juga mencari solusi mengenai pembagian biaya logistik atau pengiriman motor dan kru ke Austin," demikian penjelasan dari SEG.
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