Alexandra Eala Cetak Sejarah, Jadi Petenis Asia Tenggara Pertama Juara WTA 500

JawaPos.com – Alexandra Eala menorehkan sejarah sebagai petenis Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tunggal WTA 500. Prestasi tersebut diraih setelah dia menjuarai Washington DC Open 2026 di William H.G. FitzGerald Tennis Center, Senin (3/8) waktu setempat.

Pada final, Eala mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 4-6, 6-4, 6-0. Pertandingan sejatinya dimulai sehari sebelumnya, tetapi hujan memaksa laga dihentikan saat Eala tertinggal 4-6, 1-2.

Ketika pertandingan dilanjutkan pada Senin waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, petenis berusia 21 tahun itu justru tampil jauh lebih dominan.

Sempat tertinggal 3-4 pada set kedua, Eala merebut sembilan game terakhir secara beruntun. Dia pun membalikkan keadaan dan memastikan diri menjadi petenis Asia Tenggara pertama yang menjuarai turnamen level WTA 500.

"Ya, 24 jam terakhir yang gila. Saya rasa saya sudah melakukan pemanasan sekitar seribu kali. Banyak perubahan cuaca yang tidak terduga," kata Eala.

"Tapi, saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengambil pelajaran dari paruh pertama pertandingan, dan menerapkannya pada paruh kedua. Saya rasa itu berjalan dengan cukup baik," paparnya.

Sebelum Eala, legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki dan petenis Thailand Tamarine Tanasugarn memang pernah meraih gelar tunggal WTA. Namun, enam gelar Yayuk dan empat gelar Tanasugarn diraih pada level yang kini setara dengan WTA 250.

Sementara itu, satu-satunya gelar petenis aktif Indonesia, Janice Tjen, yang diraih di Chennai tahun lalu juga berada di level WTA 250.

Lewati Lima Lawan Berat Gelar pertama Eala terasa semakin spesial karena dia harus melewati undian yang berat.