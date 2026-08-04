Alexandra Eala Raih Gelar WTA Pertama di Washington Usai Taklukkan Jessica Pegula

Alexandra Eala (Flashscore)
JawaPos.com – Alexandra Eala mencatatkan sejarah dengan menjuarai Washington Open 2026 setelah mengalahkan unggulan pertama Jessica Pegula pada partai final.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Petenis asal Filipina itu menang dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-0 untuk meraih gelar WTA pertama dalam kariernya. Keberhasilan tersebut juga menjadikan Eala sebagai petenis Filipina pertama yang berhasil menjuarai turnamen WTA.
Final sempat tertunda akibat hujan sehingga pertandingan baru diselesaikan sehari kemudian. Setelah kehilangan set pertama, Eala tampil dominan dengan memenangi dua set berikutnya, termasuk menyapu bersih set penentuan tanpa kehilangan satu gim pun.
Penampilan impresifnya ditandai dengan servis yang konsisten serta pukulan-pukulan kemenangan yang membuat Pegula kesulitan mengembangkan permainan.
Sepanjang turnamen, Eala menorehkan perjalanan luar biasa dengan mengalahkan sejumlah unggulan, termasuk Zheng Qinwen, Elina Svitolina, Naomi Osaka, dan juara bertahan Leylah Fernandez. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat mengangkat trofi Washington Open pada awal pekan maupun sejak awal musim.
Kemenangan tersebut diproyeksikan mengangkat peringkat dunia Eala ke posisi ke-20, yang menjadi pencapaian tertinggi dalam kariernya.
Sementara itu, Pegula mengakui Eala tampil lebih baik setelah pertandingan dilanjutkan dan memuji ketenangan lawannya dalam menghadapi tekanan. Petenis Amerika Serikat itu juga mengapresiasi kedewasaan Eala dalam menyikapi dukungan besar dari para penggemar Filipina selama turnamen berlangsung.
Setelah Washington Open berakhir, kedua petenis dijadwalkan melanjutkan persaingan pada turnamen WTA 1000 di Toronto.
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