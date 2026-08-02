Prediksi Skor Final Washington Open 2026: Jessica Pegula vs Alexandra Eala, Siapa Juara?

JawaPos.com - Jessica Pegula mengincar gelar berikutnya di lapangan keras Amerika Serikat, tetapi Alexandra Eala datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan sejumlah nama besar. Final Washington Open 2026 diprediksi berlangsung ketat sejak gim pertama.

Final Washington Open 2026 menghadirkan duel menarik antara Jessica Pegula dan Alexandra Eala. Pertandingan ini bukan hanya mempertemukan unggulan teratas dengan rising star tenis putri, tetapi juga menjadi panggung pembuktian apakah pengalaman mampu meredam keberanian pemain muda yang sedang menikmati performa terbaiknya.

Jessica Pegula lebih diunggulkan berkat pengalaman, konsistensi, dan rekam jejak di turnamen level atas. Namun, Alexandra Eala datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan sejumlah lawan tangguh sepanjang pekan ini, membuat final menjadi jauh lebih terbuka daripada yang terlihat di atas kertas.

Pegula melangkah ke partai puncak setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set pertama sebelum mengalahkan Diana Shnaider 7-5, 6-4. Petenis Amerika Serikat itu menunjukkan ketenangan dalam tekanan dan mampu membalikkan keadaan lewat permainan baseline yang stabil serta return yang efektif.

Di kubu seberang, Eala tampil impresif saat menghentikan langkah Naomi Osaka dengan skor 6-4, 6-2. Petenis Filipina berusia 21 tahun tersebut mengendalikan pertandingan sejak pertengahan set pertama dan tidak memberi banyak ruang bagi Osaka untuk mengembangkan permainan.

Lolos ke final Washington Open menjadi pencapaian terbesar Eala di level WTA. Musim 2026 juga menjadi momentum penting dalam kariernya setelah menembus babak keempat Wimbledon dan mengoleksi enam kemenangan atas pemain Top 10 dunia.

Sementara itu, Pegula datang dengan pengalaman yang jauh lebih matang. Petenis peringkat ketiga dunia tersebut telah mengoleksi 11 gelar WTA, termasuk dua gelar musim ini di Dubai dan Charleston. Ia juga pernah menjadi juara Washington sehingga memahami karakter lapangan keras di turnamen ini.

Secara permainan, Pegula mengandalkan servis yang konsisten, pukulan groundstroke yang minim kesalahan, serta kemampuan mengontrol tempo reli. Sebaliknya, Eala memiliki mobilitas tinggi, forehand kidal yang tajam, dan keberanian mengambil risiko sejak awal poin.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama kedua pemain di WTA Tour. Tanpa catatan head to head sebelumnya, adaptasi pada awal pertandingan diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penentu.