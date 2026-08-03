Aldila Sutjiadi Juara Washington DC Open 2026, Ranking Dunia Naik ke Posisi 27

JawaPos.com – Aldila Sutjiadi sedang menikmati salah satu musim terbaik dalam kariernya. Sebulan setelah meraih gelar WTA 500 perdana di Bad Homburg, petenis Indonesia itu kembali menjadi juara level WTA 500 pada Washington DC Open, Minggu (2/8) dini hari.

Berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Routliffe, Aldila mengalahkan pasangan Jepang-Slovenia Makoto Ninomiya/Andreja Klepac dua set langsung, 6-4, 6-1, pada final di William H.G. FitzGerald Tennis Center.

Gelar tersebut menjadi trofi WTA Tour kedelapan Aldila sepanjang karier. Musim ini, dia sudah mengoleksi dua gelar dan seluruhnya diraih pada turnamen level WTA 500.

Sebelumnya, Aldila menjadi juara Bad Homburg bersama petenis Rusia Vera Zvonareva. Gelar itu sekaligus menjadi gelar WTA 500 pertamanya.

"Aku percaya kalau kerja keras, walaupun hasilnya belum ada, tapi kalau kita latihan terus, coba memperbaiki performance sedikit demi sedikit, pasti hasilnya akan terjadi," kata Aldila kepada Jawa Pos saat menjuarai Bad Homburg.

Keberhasilan di Bad Homburg dan Washington mengangkat posisi Aldila di peringkat dunia ganda putri WTA. Kini dia menempati ranking ke-27 dunia, hanya terpaut satu tingkat dari pencapaian terbaik sepanjang kariernya, yakni posisi ke-26 pada Oktober 2023.

Selanjutnya, Aldila dan Routliffe dijadwalkan kembali berpasangan pada turnamen WTA 1000 Kanada yang dimulai pekan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos, keduanya akan terus bermain bersama hingga akhir musim, termasuk di grand slam US Open.