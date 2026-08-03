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Senin, 3 Agustus 2026 | 17.36 WIB

Aldila Sutjiadi Juara Washington DC Open 2026, Ranking Dunia Naik ke Posisi 27

Aldila Sutjiadi menjuarai Washington DC Open 2026. Gelar WTA 500 kedua musim ini mengantarkannya naik ke peringkat 27 dunia ganda putri. (instagram @wta) - Image

Aldila Sutjiadi menjuarai Washington DC Open 2026. Gelar WTA 500 kedua musim ini mengantarkannya naik ke peringkat 27 dunia ganda putri. (instagram @wta)

JawaPos.com – Aldila Sutjiadi sedang menikmati salah satu musim terbaik dalam kariernya. Sebulan setelah meraih gelar WTA 500 perdana di Bad Homburg, petenis Indonesia itu kembali menjadi juara level WTA 500 pada Washington DC Open, Minggu (2/8) dini hari.

Berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Routliffe, Aldila mengalahkan pasangan Jepang-Slovenia Makoto Ninomiya/Andreja Klepac dua set langsung, 6-4, 6-1, pada final di William H.G. FitzGerald Tennis Center.

Gelar tersebut menjadi trofi WTA Tour kedelapan Aldila sepanjang karier. Musim ini, dia sudah mengoleksi dua gelar dan seluruhnya diraih pada turnamen level WTA 500.

Sebelumnya, Aldila menjadi juara Bad Homburg bersama petenis Rusia Vera Zvonareva. Gelar itu sekaligus menjadi gelar WTA 500 pertamanya.

"Aku percaya kalau kerja keras, walaupun hasilnya belum ada, tapi kalau kita latihan terus, coba memperbaiki performance sedikit demi sedikit, pasti hasilnya akan terjadi," kata Aldila kepada Jawa Pos saat menjuarai Bad Homburg.

Keberhasilan di Bad Homburg dan Washington mengangkat posisi Aldila di peringkat dunia ganda putri WTA. Kini dia menempati ranking ke-27 dunia, hanya terpaut satu tingkat dari pencapaian terbaik sepanjang kariernya, yakni posisi ke-26 pada Oktober 2023.

Selanjutnya, Aldila dan Routliffe dijadwalkan kembali berpasangan pada turnamen WTA 1000 Kanada yang dimulai pekan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos, keduanya akan terus bermain bersama hingga akhir musim, termasuk di grand slam US Open. 

DELAPAN GELAR GANDA PUTRI WTA TOUR ALDILA SUTJIADI

Tahun | Level | Turnamen | Pasangan
2022 | WTA 250 | Copa Colsanitas | Astra Sharma
2023 | WTA 250 | Auckland Open | Miyu Kato
2023 | WTA 250 | ATX Open | Erin Routliffe
2023 | WTA 250 | Tennis in Cleveland | Miyu Kato
2024 | WTA 250 | Hua Hin Championships | Miyu Kato
2025 | WTA 250 | Chennai Open | Janice Tjen
2026 | WTA 500 | Bad Homburg Open | Vera Zvonareva
2026 | WTA 500 | Washington DC Open | Erin Routliffe

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
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