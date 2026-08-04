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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.51 WIB

Taylor Fritz Sukses Amankan Gelar ATP Washington Setelah Mengalahkan Rafael Jodar

Taylor Fritz (Flashscore) - Image

Taylor Fritz (Flashscore)

JawaPos.com – Taylor Fritz berhasil menjuarai ATP Washington 2026 setelah mengalahkan petenis muda asal Spanyol, Rafael Jodar, dengan skor 7-6 (7/2) dan 6-4 pada laga final yang sempat tertunda akibat hujan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Kemenangan tersebut menjadi gelar ATP pertama Fritz pada musim 2026 sekaligus trofi ke-11 sepanjang karier profesionalnya. Petenis peringkat ke-10 dunia itu membutuhkan lima match point untuk memastikan kemenangan atas lawannya yang berusia 19 tahun.

Fritz tampil solid sejak awal pertandingan dengan menguasai tie-break set pertama sebelum memimpin 3-0 pada set kedua setelah dua kali mematahkan servis Jodar.

Meski Jodar sempat memperkecil ketertinggalan dan memberikan perlawanan sengit, Fritz mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan. Laga berlangsung selama satu jam 49 menit dengan tensi tinggi hingga poin-poin terakhir.

Pada gim penutup, Fritz sempat menyia-nyiakan beberapa match point sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui kesalahan pukulan forehand Jodar. Seusai pertandingan, petenis asal Amerika Serikat itu langsung merebahkan diri di lapangan sebagai bentuk luapan emosi setelah mengakhiri pertandingan yang melelahkan.

Fritz mengaku merasa sangat lega karena mampu menyelesaikan pertandingan dan mengamankan gelar juara.

Sementara itu, Rafael Jodar gagal meraih gelar ATP keduanya, tetapi tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus final turnamen level ATP 500. Hasil tersebut dipastikan mengantarkan petenis muda Spanyol itu ke peringkat tertinggi sepanjang kariernya, yakni posisi ke-15 dunia.

Jodar menyatakan akan menjadikan pengalaman selama turnamen di Washington sebagai bekal berharga untuk menghadapi kompetisi berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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