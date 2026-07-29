Taylor Fritz Ukir Rekor 250 Kemenangan di Lapangan Keras Usai Kalahkan Zizou Bergs pada Washington Open 2026

Taylor Fritz (Instagram @taylor_fritz)
JawaPos.com – Taylor Fritz melaju ke babak 16 besar Washington Open setelah mengalahkan Zizou Bergs dalam dua set langsung.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Petenis asal Amerika Serikat itu menang dengan skor 6-3 dan 6-4 untuk mengamankan tempat di babak berikutnya.
Kemenangan tersebut sekaligus menjadi kemenangan ke-250 Fritz di lapangan keras sepanjang kariernya pada level ATP.
Fritz tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mematahkan servis lawannya pada momen-momen penting.
Fritz juga mampu menyelamatkan tiga peluang break point pada set pertama sebelum menutup pertandingan dengan memanfaatkan match point pertamanya. Penampilan tersebut menegaskan konsistensi Fritz di permukaan lapangan keras.
Pencapaian itu menjadikan Fritz sebagai petenis keenam yang lahir sejak 1990 yang berhasil meraih 250 kemenangan di lapangan keras level ATP.
Taylor Fritz diketahui bergabung dengan sejumlah nama besar seperti Novak Djokovic, Gael Monfils, Marin Cilic, Stan Wawrinka, dan Daniil Medvedev. Catatan tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu petenis papan atas dunia.
Pada babak 16 besar, Fritz berpeluang menghadapi rekan senegaranya, Tommy Paul, apabila berhasil melewati pertandingan berikutnya. Meski belum meraih gelar ATP musim ini, Fritz terus menunjukkan performa kompetitif di berbagai turnamen.
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