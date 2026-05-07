Aryna Sabalenka dan Coco Gauff Kecewa Kenaikan Total Hadiah Hanya 9,5 Persen, Ancam Boikot Grand Slam

Coco Gauff. (Instagram/ @cocogauff)
JawaPos.com - Sekelompok pemain top ATP dan WTA dikabarkan kecewa dengan keputusan penyelenggara turnamen grand slam French Open. Pasalnya, panitia hanya menaikkan total hadia sebesar 9,5 persen tahun ini.
Petenis putri nomor satu dunia, Aryna Sabalenka jadi salah satu yang paling vokal. Dia bahkan menyebut opsi boikot sebagai kemungkinan nyata.
“Saya merasa itu (boikot) satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak-hak kami,” kata Sabalenka jelang turnamen Italian Open dikutip dari BBC.
“Saya merasa pertunjukan ini bergantung pada kami. Saya merasa tanpa kami, tidak akan ada turnamen dan tidak akan ada hiburan seperti ini.”
Baca Juga:Ratu Tenis Dunia Ditekuk Hailey Baptiste, Aryna Sabalenka Kembali Gagal Raih 15 Kemenangan Beruntun
Pernyataan Sabalenka mendapat dukungan dari Coco Gauff. Menurutnya, semakin banyak pemain yang memiliki pandangan serupa, termasuk juara Australian Open, Elena Rybakina.
“Jika semua bergerak bersama, saya bisa melihat itu terjadi 100 persen,” ujar Gauff.
Roland Garros -nama populer French Open- yang digelar 18 Mei - 7 Juni tahun ini memang menaikkan total hadiah menjadi EUR 61,7 juta (sekitar Rp 1,2 triliun), naik 9,5 persen. Akan tetapi, angka tersebut hanya menyumbang sekitar 15 persen dari total pendapatan turnamen.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama