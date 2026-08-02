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Antara
Minggu, 2 Agustus 2026 | 18.52 WIB

Aldila Sutjiadi Juara DC Open 2026, Kantongi Gelar WTA 500 Kedua Musim Ini

Pasangan Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe juara DC Open 2026. (instagram @wta) - Image

Pasangan Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe juara DC Open 2026. (instagram @wta)

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi keluar sebagai juara pada nomor ganda dalam turnamen Mubadala Citi DC Open 2026. Aldila merebut gelar juara bersama petenis Selandia Baru, Erin Routliffe.

Aldila/Erin keluar sebagai juara usai menumbangkan Andreja Klepac/Makoto Ninomiya pada laga final di Washington, Amerika, Serikat, Minggu (2/8). Pasangan unggulan kedua itu tampil solid menghadapi pasangan Slovenia-Jepang tersebut.

Aldila/Erin bungkam Klepac/Ninomiya daam dua set langsung dengan skor akhir 6-4, 6-1. Diketahui, laga puncak nomor ganda itu berlangsung selama 1 jam 12 menit di lapangan keras Washington.

Berstatus sebagai unggulan kedua, Aldila/Erin langsung mendominasi permainan sejak set pertama. Meski Klepac/Ninomiya sempat bangkit menyamakan kedudukan menjadi 4-4, mereka mampu merebut kemenangan set pertama dengan skor 6-4.

Pada set kedua, pasangan Indonesia-Selandia Baru itu semakin mendominasi permainan. Variasi serangan yang dilancarkan Aldila/Erin sulit dibendung Klepac/Ninomiya.

Aldila/Erin tiga kali mematahkan servis lawan hingga berhasil unggul jauh 5-1. Pada akhirnya, pasangan unggulan kedua ini menutup set kedua dengan kemenangan telak 6-1 sekaligus mengangkat trofi juara DC Open 2026, turnamen level WTA 500.

Trofi juara DC Open 2026 sekaligus menjadi gelar kedua Aldila pada WTA 500 di tahun ini. Sebelumnya, petenis berusia 31 tahun itu keluar sebagai juara Bad Homburg Open 2026 pada Juni lalu.

Aldila merebut gelar juara ajang tersebut juga lewat nomor ganda. Kala itu, ia berpasangan dengan petenis Rusia, Vera Zvonareva. Mereka naik podium tertinggi setelah bungkam pasangan Belanda-Australia, Demi Schuurs/Ellen Perez dalam tiga set dengan skor 6-1, 4-6, 10-5.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi modal penting bagi Aldila menjelang rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat menuju Grand Slam US Open 2026. Sesuai jadwal, turnamen tersebut akan bergulir pada 30 Agustus hingga 13 September 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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