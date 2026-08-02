Aldila Sutjiadi Juara DC Open 2026, Kantongi Gelar WTA 500 Kedua Musim Ini

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi keluar sebagai juara pada nomor ganda dalam turnamen Mubadala Citi DC Open 2026. Aldila merebut gelar juara bersama petenis Selandia Baru, Erin Routliffe.

Aldila/Erin keluar sebagai juara usai menumbangkan Andreja Klepac/Makoto Ninomiya pada laga final di Washington, Amerika, Serikat, Minggu (2/8). Pasangan unggulan kedua itu tampil solid menghadapi pasangan Slovenia-Jepang tersebut.

Aldila/Erin bungkam Klepac/Ninomiya daam dua set langsung dengan skor akhir 6-4, 6-1. Diketahui, laga puncak nomor ganda itu berlangsung selama 1 jam 12 menit di lapangan keras Washington.

Baca Juga:Petinju Muda Asal Kendal Yosi Ryan Saputra Tampil Percaya Diri di Semarang Fight Night 2026

Berstatus sebagai unggulan kedua, Aldila/Erin langsung mendominasi permainan sejak set pertama. Meski Klepac/Ninomiya sempat bangkit menyamakan kedudukan menjadi 4-4, mereka mampu merebut kemenangan set pertama dengan skor 6-4.

Pada set kedua, pasangan Indonesia-Selandia Baru itu semakin mendominasi permainan. Variasi serangan yang dilancarkan Aldila/Erin sulit dibendung Klepac/Ninomiya.

Aldila/Erin tiga kali mematahkan servis lawan hingga berhasil unggul jauh 5-1. Pada akhirnya, pasangan unggulan kedua ini menutup set kedua dengan kemenangan telak 6-1 sekaligus mengangkat trofi juara DC Open 2026, turnamen level WTA 500.

Baca Juga:Formula 1 dan MotoGP Berpotensi Bersatu pada Grand Prix Amerika Serikat melalui Acara Demonstrasi

Trofi juara DC Open 2026 sekaligus menjadi gelar kedua Aldila pada WTA 500 di tahun ini. Sebelumnya, petenis berusia 31 tahun itu keluar sebagai juara Bad Homburg Open 2026 pada Juni lalu.

Aldila merebut gelar juara ajang tersebut juga lewat nomor ganda. Kala itu, ia berpasangan dengan petenis Rusia, Vera Zvonareva. Mereka naik podium tertinggi setelah bungkam pasangan Belanda-Australia, Demi Schuurs/Ellen Perez dalam tiga set dengan skor 6-1, 4-6, 10-5.