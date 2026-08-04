Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 22.19 WIB

Juara Indonesia Development Open Series 3, Kevin Caesario Bidik Tiket ke Asian Tour

Kevin Caesario Akbar mengangkat trophy Indonesia Development Open Series 3 setelah tampil konsisten di Gunung Geulis West Course, Bogor. - Image

Kevin Caesario Akbar mengangkat trophy Indonesia Development Open Series 3 setelah tampil konsisten di Gunung Geulis West Course, Bogor.

JawaPos.com - Pegolf Indonesia Kevin Caesario Akbar menjuarai Indonesia Development Open Series 3 setelah tampil konsisten di Gunung Geulis West Course, Bogor. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Kevin untuk mengejar target berikutnya, yakni menembus Asian Tour.

Kevin memastikan gelar juara setelah membukukan total 204 pukulan atau 9 under par selama tiga putaran. Ia mencatat skor 69, 68, dan 67 sejak turnamen dimulai pada Rabu (29/7) hingga babak final pada Jumat (31/7).

Hasil tersebut mengantarkan Kevin menjadi juara kategori Men Pro. Atas pencapaiannya, pegolf berusia 28 tahun itu berhak membawa pulang hadiah utama sebesar Rp 36 juta dari total hadiah Rp 100 juta yang diperebutkan.

"Pastinya sangat senang. Karena terakhir menang itu di akhir 2023," ungkap Kevin kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Kevin meraih gelar juara. Sebelumnya, ia terakhir naik podium tertinggi pada penghujung 2023.

Keberhasilan di Gunung Geulis juga memiliki makna tersendiri bagi Kevin. Lapangan tersebut menjadi saksi perjalanan penting dalam karier profesionalnya sebagai pegolf.

Pada 2023, Kevin berhasil menjuarai The Indonesia Pro-Am yang digelar di lokasi yang sama. Gelar tersebut menjadi kemenangan profesional pertamanya di ajang Asian Development Tour (ADT).

"Yang pasti memang Gunung Geulis itu selalu ada dalam kenangan saya, karena pertama kali juara internasional itu di Gunung Geulis," ucap Kevin.

"Dan sekarang akhirnya menang lagi di Gunung Geulis di level nasional," tambahnya.

Kevin mengungkapkan, keberhasilannya kali ini tidak lepas dari persiapan yang dilakukan jauh sebelum turnamen dimulai. Ia sengaja berlatih dan mempelajari karakter lapangan selama sepekan untuk menyesuaikan strategi permainan.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Mampu Bermain Golf 99 Hole dalam Sehari, Tim Golf UK Petra Catatkan Rekor MURI - Image
Sports

Mampu Bermain Golf 99 Hole dalam Sehari, Tim Golf UK Petra Catatkan Rekor MURI

Kamis, 30 Juli 2026 | 12.34 WIB

Tampil Modis di Lapangan Golf, Georgina Rodriguez Curi Perhatian Saat Habiskan Waktu Bersama Ronaldo - Image
Lifestyle

Tampil Modis di Lapangan Golf, Georgina Rodriguez Curi Perhatian Saat Habiskan Waktu Bersama Ronaldo

Selasa, 28 Juli 2026 | 15.33 WIB

Golf Armour Gelar Sepuluh Seri Turnamen di Jawa Timur - Image
Surabaya Raya

Golf Armour Gelar Sepuluh Seri Turnamen di Jawa Timur

Minggu, 26 Juli 2026 | 03.57 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore