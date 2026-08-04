Juara Indonesia Development Open Series 3, Kevin Caesario Bidik Tiket ke Asian Tour

JawaPos.com - Pegolf Indonesia Kevin Caesario Akbar menjuarai Indonesia Development Open Series 3 setelah tampil konsisten di Gunung Geulis West Course, Bogor. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Kevin untuk mengejar target berikutnya, yakni menembus Asian Tour.

Kevin memastikan gelar juara setelah membukukan total 204 pukulan atau 9 under par selama tiga putaran. Ia mencatat skor 69, 68, dan 67 sejak turnamen dimulai pada Rabu (29/7) hingga babak final pada Jumat (31/7).

Hasil tersebut mengantarkan Kevin menjadi juara kategori Men Pro. Atas pencapaiannya, pegolf berusia 28 tahun itu berhak membawa pulang hadiah utama sebesar Rp 36 juta dari total hadiah Rp 100 juta yang diperebutkan.

"Pastinya sangat senang. Karena terakhir menang itu di akhir 2023," ungkap Kevin kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Kevin meraih gelar juara. Sebelumnya, ia terakhir naik podium tertinggi pada penghujung 2023.

Keberhasilan di Gunung Geulis juga memiliki makna tersendiri bagi Kevin. Lapangan tersebut menjadi saksi perjalanan penting dalam karier profesionalnya sebagai pegolf.

Pada 2023, Kevin berhasil menjuarai The Indonesia Pro-Am yang digelar di lokasi yang sama. Gelar tersebut menjadi kemenangan profesional pertamanya di ajang Asian Development Tour (ADT).

"Yang pasti memang Gunung Geulis itu selalu ada dalam kenangan saya, karena pertama kali juara internasional itu di Gunung Geulis," ucap Kevin.

"Dan sekarang akhirnya menang lagi di Gunung Geulis di level nasional," tambahnya.