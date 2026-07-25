Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.57 WIB

Golf Armour Gelar Sepuluh Seri Turnamen di Jawa Timur

Influencer golf Surabaya, Kiradech (dua dari kanan), bersama pairing-nya dalam turnamen Stroke Play with Kiradech, di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya (24/7). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Influencer golf Surabaya, Kiradech (dua dari kanan), bersama pairing-nya dalam turnamen Stroke Play with Kiradech, di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya (24/7). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Golf Armour Indonesia menambah jumlah agenda turnamen golf ber-series di Jatim. Khususnya di kota Surabaya. Seri pembukanya dihelat di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (24/7).

Menggandeng Kiradech, salah seorang influencer golf Surabaya, ajang ini bertajuk "Stroke Play with Kiradech". Total sebanyak 100 golfer yang turun dalam turnamen series pertama tersebut. "Ke depan akan ada sepuluh series turnamen yang akan kami gelar," kata pemilik Golf Armour Terence Wibowo.

Turnamen ini menggunakan format 2 kali kategori men, dan sekali dari kategori ladies. Dengan memasukkan kategori ladies dalam setiap series itu, Terence menyebut pihaknya mengakomodir ladies golfer di Surabaya, atau di Jatim. 

Selain itu, turnamen golf ini pun akan menggunakan sistem permainan stroke play. Sesuai dengan visi dari Golf Armour Indonesia. "Kami lebih pada sportivitas di golf. Kami ingin olahraga golf menjadi golf yang sesungguhnya," tambah Terence. 

Nantinya, tema setiap series akan berbeda-beda. Karena itu, Terence di series berikutnya berharap dapat menarik minat pihak-pihak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama yang ingin mengenal golf, atau ingin membuka jaringannya di golf. 

Pencapaian setiap golfer yang rutin mengikuti series turnamen tersebut akan dihitung dengan memakai klasemen dari total stroke play mereka.

Kalau capaiannya kurang bagus, golfer tersebut bisa dipacu supaya lebih giat dalam turnamen ini. "Akan kami siapkan hadiah ketika akhir series," tambah Terence. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Golf Armour Gelar Sepuluh Series Turnamen Golf - Image
Sports

Golf Armour Gelar Sepuluh Series Turnamen Golf

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.24 WIB

Misi Pegolf Indonesia Capai Juara Pertamakali di CGT 2026 - Image
Sports

Misi Pegolf Indonesia Capai Juara Pertamakali di CGT 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 12.45 WIB

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
Kasuistika

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.29 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore