Golf Armour Gelar Sepuluh Seri Turnamen di Jawa Timur

JawaPos.com - Golf Armour Indonesia menambah jumlah agenda turnamen golf ber-series di Jatim. Khususnya di kota Surabaya. Seri pembukanya dihelat di Bukit Darmo Golf (BDG), Surabaya, Jumat (24/7).

Menggandeng Kiradech, salah seorang influencer golf Surabaya, ajang ini bertajuk "Stroke Play with Kiradech". Total sebanyak 100 golfer yang turun dalam turnamen series pertama tersebut. "Ke depan akan ada sepuluh series turnamen yang akan kami gelar," kata pemilik Golf Armour Terence Wibowo.

Turnamen ini menggunakan format 2 kali kategori men, dan sekali dari kategori ladies. Dengan memasukkan kategori ladies dalam setiap series itu, Terence menyebut pihaknya mengakomodir ladies golfer di Surabaya, atau di Jatim.

Selain itu, turnamen golf ini pun akan menggunakan sistem permainan stroke play. Sesuai dengan visi dari Golf Armour Indonesia. "Kami lebih pada sportivitas di golf. Kami ingin olahraga golf menjadi golf yang sesungguhnya," tambah Terence.

Nantinya, tema setiap series akan berbeda-beda. Karena itu, Terence di series berikutnya berharap dapat menarik minat pihak-pihak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama yang ingin mengenal golf, atau ingin membuka jaringannya di golf.

Pencapaian setiap golfer yang rutin mengikuti series turnamen tersebut akan dihitung dengan memakai klasemen dari total stroke play mereka.