Mampu Bermain Golf 99 Hole dalam Sehari, Tim Golf UK Petra Catatkan Rekor MURI

JawaPos.com - Alumni UK Petra pecinta golf menandai Dies Natalis ke-65 kampusnya, dengan menulis rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), Selasa (28/7).

Rekor MURI yang dipecahkan tim golf UK Petra tersebut adalah bermain golf 99 hole dalam waktu sehari. Lebih tepatnya 17 jam, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam.

Rekor MURI UK Petra itu sukses dicatatkan 16 pegolf yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dan tiga anggota Pangkalan Marinir (Lanmar) Surabaya. Ke-99 hole itu berlangsung di empat golf course berbeda di Surabaya.

Dimulai dengan 27 hole di Ciputra Golf Surabaya, lalu 18 hole di Golf Graha Famili, kemudian 27 hole di Bukit Darmo Golf (BDG), yang kemudian ditutup dengan 27 hole di Pakuwon Golf & Family Club. Ketua Panitia Onwards to 65 UK Petra Teddy Salim menyebut, target semula hanya 90 hole.

"Tetapi, ternyata peserta bisa menjalani lebih cepat. Sehingga, kami sepakat menambah satu putaran," sebut Teddy.

Penambahan sembilan hole tersebut terjadi di BDG, atau setelah menjalani separo jalan. "Kami sudah melampaui target awal," tambah Teddy.

Dia menyatakan, berikutnya tim UK Petra dapat mencatat rekor 108 hole dalam sehari. Teddy menyebutkan, cuaca panas jadi tantangan ke-16 peserta. Begitu pula perpindahan antar lapangan golf yang melewati jalanan di Surabaya Barat yang dikenal padat.

"Komitmen kami juga. Kami push limit kami sampai ke titik maksimal. Butuh 80 semprotan peredam nyeri dan 40 tabung oksigen," beber Teddy.